A qué hora y en qué canales se puede televisar el Clásico de España entre Barcelona vs. Real Madrid en el estadio Camp Nou por la jornada 10 de LaLiga, en una fecha pendiente a raíz de la suspensión del encuentro entre ambos equipos por los problemas políticos y sociales que se vive en la ciudad de Catalunya. En la siguiente nota, te presentamos la parrilla de canales del encuentro que detiene a todos los fanáticos en el planeta entero. Ya se vive el fútbol.

El Barcelona vs. Real Madrid puede verse en Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Bolivia y otros países de Sudamérica a través de ESPN 2, ESPN Play y ESPN Andino. No obstante, en Centroamérica y en México, el Clásico solo podrá verse a través de la señal de SKY Sports. En cuanto a España, el duelo es sintonizado por Movistar LaLiga y Mitele Plus.

A través de las señales, puedes ver el encuentro en HD. Asimismo, si te encuentras en la oficina y no tienes ninguna de las aplicaciones, el Barcelona vs. Real Madrid también será narrado en Depor.com en nuestra de YouTube. Te daremos más detalles en el inicio del juego.

LA PREVIA DEL PARTIDO.

El autocar del Real Madrid ya ha llegado al hotel Sofía de Barcelona, mientras que los jugadores del Barcelona, alojados también en el mismo recinto, lo hicieron posteriormente también en autocar, que tomaron desde el Camp Nou tras llegar en sus coches privados.

Está previsto que hacia las 16:00 horas, partan en dos autocares los dos equipos hacia el Camp Nou, que se está ubicado a poco menos de 500 metros del hotel. La llegada del autocar del Real Madrid se produjo sin ningún contratiempo, ya que lo hizo por la parte sur y no en la entrada principal, donde están situadas ocho furgonetas de los Mossos d’Escuadra custodiando la entrada principal del hotel.

Además, la zona perimetral del hotel está cortada al tránsito, lo que impide la movilidad en vehículos, y cuando los dos autocares se acercaron, también de personas.Los posibles disturbios entorno al Clásico ha provocado que se despliegue un dispositivo de seguridad con más de 3.000 efectivos, incluyendo seguridad privada, que se ha activado desde primeras horas de este miércoles.

Además, agentes antidisturbios, de la división de tráfico, de la unidad de subsuelo, de seguridad ciudadana y la unidad canina de los Mossos d’Esquadra (policía autonómica catalana) garantizarán el acceso de los jugadores de ambos equipos al Camp Nou, así como el de los árbitros y los aficionados.

La plataforma anónima Tsunami Democràctic ha convocado una protesta en el exterior y en el interior del estadio barcelonista para hacer evidente en el Clásico el lema “Sit and Talk” (sentarse y hablar), en una actuación impulsada en el marco de las protestas contra la condena a la cúpula del proceso independentista.

MÁS NOTICIAS DE FÚTBOL