Desde el Wörthersee Stadion, este sábado 1 de agosto se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a un de pretemporada. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 11:00 a.m.; en México comenzará a las 10:00 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile iniciará a la 1:00 p.m.; mientras que en España será a las 6:00 p.m.. Los canales de transmisión también variarán según el país. En gran parte de Latinoamérica se podrá seguir por TyC Sports, mientras que Real Madrid TV y RM Play ofrecerán la cobertura oficial del compromiso. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Real Madrid vs. Fiorentina se enfrentan por amistoso internacional. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Fiorentina se enfrentan por amistoso internacional. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC