Un baldazo de agua fría ha caído sobre la directiva del FC Barcelona y sus planes para la siguiente temporada. Mientras los altos mandos trabajan en el regreso de Lionel Messi y otras contrataciones en el mercado de fichajes de verano, Jules Koundé no descarta en dejar la disciplina azulgrana a final de campaña. A pesar de que se encuentra en su primer año de contrato, el defensor francés está dispuesto a cambiar de aires, ya que no está contento con su rol en el equipo (obligado a jugar de lateral derecho). Según el diario catalán Sport, la intención del exjugador del Sevilla ha sorprendido al entrenador Xavi Hernández.

El citado medio explica que jugar de lateral tiene incómodo a Koundé. No siente como suya la posición, por lo que está dispuesto a irse si la situación no cambia en un futuro cercano. Eso sí, el francés no quiere perjudicar al Barça y solo se iría con una buena oferta.

“La postura de Koundé ha sorprendido al cuerpo técnico porque prácticamente lo ha jugado todo cuando ha estado disponible y el Barça valora este nuevo escenario con tranquilidad. Tienen claro que se necesita vender y que no retendrán a nadie que esté en contra de su voluntad”, publica el diario Sport, en cuanto a la situación del seleccionado de Francia en la actualidad.

Por su parte, el DT egarense estima que la pareja formada por Ronald Araújo y Andreas Christensen es la titular para la zaga, por lo que no ha tenido más opción de correr a Koundé a la derecha. Y el francés ya demostró su malestar el fin de semana ante la Real Sociedad.

Siempre según la citada fuente, uno de los clubes que podría pujar por el fichaje de Koundé, quien llegó al Barcelona desde el Sevilla por 55 millones de euros, es el Chelsea. En Stamford Bridge sueñan desde hace mucho tiempo con la llegada del central francés y ahora tendrían la gran oportunidad de ficharlo, especialmente cuando pudo llegar a Londres en el pasado mercado de pases.

El cuadro de la Premier League estuvo muy cerca de contratarlo a mediados del año pasado. Incluso había alcanzado un principio de acuerdo con el Sevilla. Sin embargo, por voluntad del jugador, el cuadro andaluz tuvo que venderlo al Barcelona.

Jules Koundé llegó al Barcelona por 55 millones de euros.





¿Cuáles fueron las bajas del Barcelona para el 2022-23?





Luego de consultar con la dirección técnica liderada por Xavi Hernández, de cara a la presente temporada, el FC Barcelona decidió prescindir de los servicios de hasta 11 jugadores: Coutinho, Trincao, Puig, Mingueza, Neto, Wagué, Manaj, Alves, Nico. Lenglet y Collado.

De los mencionados futbolistas, solo Philippe Coutinho y Francisco Trincao dejaron ganancias en las arcas del Barcelona: 20 y tres millones de euros, respectivamente. Mientras que Nico, Lenglet y Collado fueron cedidos por toda la temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR