La polémica continúa y aumenta. Han visto luz nuevos audios del ‘caso’ Gerard Piqué y Luis Rubiales, en el llamado ‘Supercopa files’ desvelado por ‘El Confidencial’, aunque esta vez la conversación entre el jugador del FC Barcelona y el presidente de la Federación Española gira entorno a las quejas del defensor catlán sobre el VAR tras un duelo de los azulgranas frente a la Real Sociedad y a cuatro días del Clásico de la temporada 2019-2020. El jugador culé da sus quejas al mandamás del fútbol español.

El 14 de diciembre de 2019, el Barcelona y la Real Sociedad, que hoy chocan en Anoeta por LaLiga, igualaron 2 a 2 en un partido con polémica por un supuesto penal a favor de los azulgranas que el árbitro no pitó y que tampoco fue revisado por el VAR.

Pero además, uno de los goles de la Sociedad llegó vía penal, por un agarrón de Busquets que sí fue sancionado con la pena máxima. La comparación entre ambas acciones indignó a los azulgranas y en especial a Piqué, quien dio sus quejas a Rubiales.

Así fue la conversación entre Rubiales y Piqué

Rubiales: “¿Cómo estáis?”

Piqué: “Jodidos, hoy nos la han liado”.

Rubiales: “Qué ha pasado, que no he visto lo del VAR?”

Piqué: “Pues que no han consultado el VAR y era penalti clarísimo. Y los del VAR tampoco han dicho nada. Tendrían que haber avisado al árbitro. Sobre todo si pitas el de Busi en la primera parte”.

Rubiales (en un mensaje de voz): “¿Sabes lo que pasa, Geri? Que o es clamoroso... yo no lo he visto. Palabra de honor que yo no lo he visto. Estoy en Sevilla y... bueno, que en Sevilla también hay tele, pero que no lo he visto. Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal, y sé que no han pitado uno, un agarrón a ti no?, me han dicho. Pero los agarrones también, o es muy claro o tampoco entran. Pero bueno, lo veré después. Oye, si se han equivocado, tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie, ¿sabes?”.

(Foto: El Confidencial)

(Foto: El Confidencial)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO