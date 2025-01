Barcelona vs. Getafe se enfrentan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS en el Estadio Coliseum por la fecha 20 de LaLiga. El partido se disputa hoy, sábado 18 de enero, desde las 3:00 p.m. (hora peruana); es decir las 5:00 p.m. de Argentina y Chile, las 2:00 p.m. de México y las 4:00 p.m. de Bolivia y Venezuela. Este partido se puede ver en ESPN para todo Sudamérica, mientras que Sky Sports televisa en México y ESPN Plus en Estados Unidos. Si estás en España puedes mirar el choque por los siguientes canales de Movistar Plus: M+ LaLiga TV (M54-O110), Movistar Plus+ (M7), M+ LaLiga TV UHD (M440 O111), M+ LaLiga TV 2 (M57 O112) y LaLiga TV Bar. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

