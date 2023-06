España y Croacia buscarán el título de la UEFA Nations League 2023 cuando choquen este domingo 17 de junio (20:45 horas de Madrid) por la gran final a disputarse en el Estadio del Feyenoord, también conocido como De Kuip, ubicado en la ciudad portuana de Róterdam. Consulta los canales de televisión para ver un nuevo partido histórica de La Furia Roja.

En España, la señal oficial que cuenta con los derechos para televisar el juego frente a Croacia será el TVE La 1 (dial 1 de Movistar+ y Orange TV), mientras que también habrá opción la streaming vía RTVE Play (4.99 euros) y fuboTV.

Dial España vs. Italia Dial 1 Movistar+ Dial 1 Orange TV Dial 1 Vodafone Dial 1 Mundo R Dial 1 Telecable Dial 1 Racctel+ Dial 1 Videosur Dial 1 y Dial 81 Euskaltel Dial 111 Galicia R Dial 111 Som TV

¿Qué canal transmite partido España vs. Croacia?

Lista de canales de TV para ver el España vs. Croacia en Sudamérica y Centroamérica se dará por ESPN, ESPN 4 y STAR+; mientras que México por Sky Sports y Blue to Go Video Everywhere.