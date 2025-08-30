El inicio de la temporada 2025-26 de LaLiga trae consigo un duelo cargado de expectativas: FC Barcelona visita al Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas por la tercera jornada del campeonato. Los culés llegan como campeones defensores y con un inicio de campaña que confirma su poder ofensivo.
El equipo dirigido por Hansi Flick suma dos victorias consecutivas, con ocho goles marcados en sus primeros partidos y una remontada memorable frente al Levante. Con jugadores como Pedri y Ferran Torres en estado de gracia, el conjunto azulgrana buscará consolidar su favoritismo también en terreno madrileño.
Del otro lado, el Rayo Vallecano se presenta como un rival incómodo, capaz de complicar a cualquier grande cuando juega en casa. Tras un debut prometedor con triunfo frente al Girona, los dirigidos por Íñigo Pérez intentarán frenar el ímpetu del campeón y sumar puntos vitales en este arranque de temporada.
El historial también marca una tendencia clara: Barcelona domina con amplitud, aunque el conjunto de Vallecas ha sabido dar sorpresas en los últimos años. Por eso, este enfrentamiento promete intensidad, buen fútbol y, sobre todo, mucho interés para los aficionados que lo seguirán en diferentes partes del mundo.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga 2025-26?
El encuentro entre Barcelona y Rayo Vallecano EN VIVO podrá verse tanto por televisión como por streaming online en distintos países. Estas son las opciones confirmadas:
|País
|Canal TV
|Streaming
|España
|DAZN
|DAZN
|México
|Sky Sports
|Izzi Go
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|Fubo (prueba gratuita), ESPN
|Sudamérica
|ESPN
|Disney+
¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26?
El partido entre Rayo Vallecano y FC Barcelona se disputará este domingo 31 de agosto en el estadio de Vallecas. Estos son los horarios según cada país:
|País
|Hora
|España
|21:30
|Argentina
|16:30
|Perú
|14:30
|Estados Unidos (ET)
|15:30
|México (CDMX)
|13:30