No hay nada: desmienten oferta del Real Madrid por Sterling con Bale, aunque confirman malestar del galés

Gareth Bale es uno de los señalados del Real Madrid no solo por su pobre nivel en las últimas semanas (sumado a lesiones), sino también a que, por ejemplo, no acompaña al primer equipo en la totalidad del tiempo de los partidos. El delantero galés salió del Estadio Santiago Bernabéu en el choque ante Leganés a los 82', por lo que no vio el estreno goleador del serbio Luka Jovic. Ahora, algunos medios lo ven en el Manchester City.

Y es que en las últimas horas el medio SKY Sports de Inglaterra reportó que Real Madrid lanzó una oferta por Raheem Sterling. La misma sería de 81 millones de euros más el pase de Gareth Bale. Ante esto, el programa español Jugones desmintió la información a través del periodista José Ángel Sánchez. Sin embargo, dio una alcance a lo que se dice del internacional con la Selección de Gales en tierras inglesas.

"El entorno del futbolista ( Bale) desmiente rotundamente esta información, pero ojo. Atención. Sigue manteniendo que su intención es marcharse del Madrid (en el mes de enero) como quiso marcharse en el verano luego que Zidane dijera que no contaba con él", indicó.

Gareth Bale, con las horas contadas en el Madrid de Zidane

El 'Expreso de Gales' sabe que su momento en el cuadro merengue ya tiene fecha de caducidad y que la hinchada no lo quiere ver ni en pintura. Manchester United es uno de los cuadros del Viejo Continente que lo tiene entre ceja y ceja, pero la Superliga China. con elj iangsu Suning, está que le sigue los pasos desde hace meses.

De otro lado y tras la igualdad ante el Betis que lo dejó sin punta en LaLiga Santander, Real Madrid sigue con su camino, ahora en el marco de la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League. Este miércoles recibirá en casa al complicado Galatasaray luego de ganarle por la mínima diferencia en terreno turco.



🚨 NOTICIA #JUGONES 🚨



❌ El entorno de @GarethBale11 "DESMIENTE ROTUNDAMENTE" la oferta por Sterling de 'Sky'.



✅ Confirman que el galés QUIERE ABANDONAR el MADRID. Información de @JLSanchez78. pic.twitter.com/2k4vYcdhDr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2019

