Uno de los jugadores que promete poner el mercado de fichajes de cabeza en 2020 es Jadon Sancho. Según apunta el 'Daily Mail', el joven jugador inglés tiene toda la intención de dejar al Dortmund a final de temporada, por lo que Real Madrid y Barcelona ya lo siguen de cerca para incorporarlo a sus filas de cara al 2020-21.

De acuerdo a la citada fuente, luego de tres temporadas, Sancho, de 19 años, cree que es momento de cambiar de aires y buscar nuevos retos en su carrera. Sabe que varios clubes de Europa lo buscan y no piensa en dejar pasar esta gran oportunidad. En esa linea, el Barcelona y Real Madrid se apuntan como sus destinos predilectos.



El equipo azulgrana ya sabe lo que es llevarse a las mejores 'joyas' del Dortmund. En 2017 fichó a Ousmane Dembélé por 125 millones de euros. Dos años después, pagaría una cifra similar. Alrededor de 120 'kilos' para hacerse de los servicios de un jugador con el que también sueñan en Real Madrid.



Como se sabe, Vinicius Junior no cuenta con muchas chances de seguir en el Real Madrid. No termina de convencer a Zidane y en Valdebebas buscan un jugador mucho más consolidado. Como la llegada de Mbappé apunta a ser muy difícil, prefieren pensar en Sancho.



De hecho, no es la primera vez que el inglés suena en el Real Madrid. En el pasado mercado de fichajes de verano, los españoles tuvieron intención de contratarlo para armar con Eden Hazard un equipo de ensueño. Sin embargo, la falta de liquidez y la necesidad de reforzar otras posiciones hicieron que el azulgrana desista en la contratación de Sancho.

