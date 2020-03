Tras su gran participación en el Mundial Brasil 2014 con Colombia, James Rodríguez llegó al Real Madrid en el mercado de fichajes 2014-15 luego que los blancos le pagaran 75 millones de euros al Mónaco. Tuvo una gran primera temporada con Carlo Ancelotti como entrenador, pero con las llegadas de Rafael Benítez y Zinedine Zidane todo cambió.

De un momento a otro, James Rodríguez pasó de ser titular a suplente en Real Madrid. Actualmente no cuenta para ‘Zizou’, pero eso no quiere decir que no hayan otros clubes interesados en sus servicios: Arsenal es uno de los que hace cola en el Bernabéu.

Y es que así lo asegura el diario inglés The Sun. El citado medio británico apunta tanto en su edición impresa como digital que Arsenal buscará la contratación de James cuando el mercado abra nuevamente de cara a a campaña que viene. Hay fe en que Real Madrid quiera negociar.

¿Se irá James Rodríguez del Real Madrid al Arsenal?

El contrato del internacional con la Selección de Colombia vence a mediados de 2021, aunque en lo que no hay certeza es si los ‘gunners’ - dirigidos por Mikel Arteta - lo quieren como traspaso definitivo o una cesión con opción de compra.

No es la primera vez que se vincula al también ex Porto, Bayern Munich y Banfield de Argentina con la camiseta del cuadro londinense. Si Zidane sigue en la ‘Casa Blanca’ lo más probable es que el colombiano se marche del Real Madrid.

De otro lado, los merengues siguen en cuarentena luego que uno de los jugadores del equipo de baloncesto diera positivo por coronavirus. LaLiga ha parado sus actividades de manera indefinida ante el avance de la enfermedad.

