Gareth Bale se ha convertido en unos de los protagonistas del post-partido del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. No por un golazo o asistencia frente al Athletic Club Bilbao. De hecho, el delantero galés no sumó minutos en el Nuevo San Mamés. La razón obedece a las carcajadas que soltó en el banco de suplentes mientras sus compañeros sufrían la eliminación ante los ‘Leones’. Tal como captó El Chiringuito, el ‘Expreso de Cardiff’ se rio de Eden Hazard por no haber entrado al campo tras un buen rato de calentamiento.

Según se observa en las imágenes del programa de Josep Pedrerol, y que han sido calificadas de indignantes por los hinchas del Real Madrid, Gareth Bale se partió de la risa al darse cuenta que Hazard no iba a tener minutos ante el Athletic Club. Había calentado en vano.

Como ha ocurrido en otras oportunidades, los seguidores del Real Madrid no dudaron en criticar la actitud de Bale. Mientras el ex Tottenham la pasaba muy bien en el banquillo, sus compañeros dejaban el alma para no caer eliminados en la Copa del Rey.

Real Madrid fue eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey. (Foto: EFE)

Ancelotti, sin dramas por la eliminación

El entrenador italiano del Real Madrid lamentó la derrota de su equipo frente al Athletic Club de Bilbao al asegurar que el cuadro blanco está dolido, pero a la vez confió en que esto no vaya a tener consecuencias negativas en el devenir de la temporada.

“Estamos dolidos porque en todas las competiciones tenemos que ganar. Hemos ganado la Supercopa, pero esta no. Tenemos otras dos competiciones en las que estamos bien posicionados. No creo que va a tener consecuencias esta derrota. La única es que esta derrota nos haga más fuertes. Sabíamos que iba a ser un partido complicado”, dijo en rueda de prensa.

”El peor partido de la temporada, para nada. Uno complicado porque sabíamos que iba a ser así. Ganamos el partido de la Liga y fue complicado también. El partido estaba igualado hasta el último minuto”, añadió.





