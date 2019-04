Se retira de la puja: el club top que la abre las puertas a Luka Jovic a Real Madrid y Barcelona

La vía libre para los mejores clubes de España con respecto al delantero de moda. Bayern Munich es el amo y señor de Alemania. Si hay un futbolista top en la Bundesliga, los bávaros tratan de asegurarlo en sus filas, sin embargo no sucederá en el caso de Luka Jovic. Teniendo como técnico a Nico Kovac, la institución alemana ha decidido no ejercer fuerza sobre el delantero del Frankfurt, por lo que el serbio tiene más facilidades para fichar por el Real Madrid o Barcelona para el mercado de fichajes de verano que viene en la próxima temporada.



El Bayern prefiere a un extremo ante la inminente salida de Ribéry como Robben, por lo que un ’9’ que compita con Robert Lewandowski no es una prioridad para ellos. No es el mismo caso de los madridistas y catalanes, que tienen en mente el asedio hacia el Frankfurt. El club, ahora dueño del pase de Jovic, ejerció su opción de compra al Benfica por siete millones de euros, por lo que podría dejar 53 millones de euros de beneficio si se marcha a España.



Como ya lo hemos venido diciendo, el Barcelona lo necesita como el reemplazo ideal de Luis Suárez y el Real Madrid como de Karim Benzema. En el escenario ideal, el delantero serbio tendrá minutos de juego para competir con cada uno de los dos atacantes, que cada vez se hace mayores y podría pensar en el ser el atacante indiscutible de acá a un par de temporadas.



Luka Jovic tiene 21 años de edad, ha marcado 25 goles en 42 partidos disputados en la presente temporada y se hace un nuevo nombre en Europa. En el área es infalible, por lo que sí se necesita una cuota de gol, hay que pedirle los galones a este crack mundial.



