Real Madrid – Barcelona: pronóstico, alineaciones y estadísticas de la Liga Santander por la fecha 26

Ya se vive el Real Madrid – Barcelona por la Liga Santander. Los dos clubes más populares de España se presentan hoy, 2 de marzo, en el Santiago Bernabéu por la jornada 26 desde las 2:45 pm. en Perú y Colombia; 4:45 pm. en Argentina y Chile; y 8:45 pm. en España. Sigue aquí el minuto a minuto, pronóstico, alineaciones, estadísticas y más datos que debes conocer sobre el Superclásico.

El partido entre Real Madrid vs. Barcelona será transmitido por ESPN 2 para toda Latinoamérica. Sin embargo, si te encuentras en España podrás seguir la transmisión de Movistar+ y Movistar Partidazo. Además, Depor te trae toda la cobertura con el minuto a minuto y te dará a conocer cómo ver fútbol en vivo y en directo por celular o cualquier dispositivo móvil.

El golpe fue duro de encajar para el madridismo. La bofetada de realidad de dar el máximo y que no llegue para derrotar a tu eterno rival. Un Real Madrid superior en juego en la eliminatoria se quedó a puertas de la final de Copa del Rey. Su falta de gol le condenó en el primer clásico de la sesión continua y está obligado a corregirla hoy ante el Barcelona si no quiere decir adiós a la segunda de tres competiciones en 72 horas.

Y para esa batalla tiene dudas Santiago Solari. Con su crédito rebajándose, debe decidir a qué dar prioridad, ir con todo en el clásico y poder pagarlo ante el Ajax en Champions League o medir esfuerzos de jugadores claves y meter rotaciones.

Pronósticos del partido para hoy entre Real Madrid vs. Barcelona

Días después del duelo en Copa del Rey, Real Madrid y Barcelona vuelven al lugar de los hechos. Los azulgranas golearon (0-3) por segunda vez, ya que la temporada pasada también ganaron en el Bernabéu por el mismo resultado. Por lo que los merengues tendrán mucho ánimo de revancha.

La intensidad del juego será el mismo, aunque con otro objetivo. Barcelona buscará la exigencia en su máxima expresión, porque un triunfo alargará la diferencia momentánea de sus más cercanos perseguidores. Por su parte, Real Madrid siendo un equipo maduro, le será difícil olvidar una derrota dolorosa y eliminación en la Copa del Rey; sin embargo, sabe que una victoria en casa será un consuelo y un empujón anímico para llegar bien a la Champions League.

La intensidad está asegurado. Si Real Madrid no mejora en defensa, Barcelona puede repetir el plato. Por otro lado, si Vinicius Jr. corrige algunos errores en la definición, cantaríamos muy temprano los goles del local.

¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Las casas de apuestas también juegan su partido aparte. Los usuarios pueden ganar dinero gracias al duelo entre Real Madrid vs. Barcelona. Las cuotas están por muy parejas pero hay un equipo que es favorito.



Barcelona es el favorito para las casas de apuestas. Un triunfo del conjunto culé paga alrededor de 2.30. Por su parte, la victoria del Real Madrid está en 2.80.

El empate tiene una valor de 3.75. También se puede apostar por qué jugador anota el primer gol. Qué equipo gana en el primer tiempo. Hay jugadas para todos los gustos. Ya depende de los seguidores que van a disfrutar este clásico.

Cambios en el once titular del Real Madrid

Es segura la vuelta a la portería de Courtois, tras un clásico doloroso para Keylor Navas que recibió tres goles en dos disparos a puerta del Barcelona en juego más el penalti. En la zaga todo apunta a que Varane forzará. La ausencia de Nacho por sanción le obliga. Vallejo no tiene ritmo de partidos tras jugar dos en toda la temporada y sería Casemiro el que retrasaría su posición si la rodilla izquierda de Varane, magullada y con heridas al intentar salvar el segundo tanto en el clásico copero, no responde bien.

Las rotaciones pasarían por la entrada de Odriozola y Marcelo en los laterales. Para el brasileño es un gran examen desde su condición de suplente habitual y tras ver el gran nivel de Reguilón en cualquier duelo, por alto que sea. Este Real Madrid necesita recuperar la mejor imagen de referentes como Marcelo, Gareth Bale, Marco Asensio e incluso Isco, que ya parece sentenciado. La oportunidad de inicio llegaría también para Bale y Dani Ceballos puede sentar a Kroos o Modric.

Solari ha facilitado una convocatoria de 21 jugadores, con Isco, Jesús Vallejo y Mariano Díaz como novedades, de la que tendrá que descartar a tres jugadores antes de abandonar el hotel de concentración y dirigirse al estadio Santiago Bernabéu.



Deja fuera por decisión técnica a Álvaro Odriozola y Brahim Díaz el técnico madridista, que no puede contar para el clásico con Marcos Llorente por lesión ni Nacho sancionado por su expulsión ante el Levante.

Cambios en el once titular del Barcelona

En LaLiga el escenario es otro, porque el Barcelona no está obligado a marcar como en la Copa y, en el peor de los casos, un empate le podría servir para su objetivo. En cuanto al once de Valverde, el técnico se podría plantear hasta tres variaciones, una en cada línea.

Umtiti se perfila como novedad en el lugar de Lenglet como acompañante de Piqué; Arthur, que ya tuvo unos minutos el miércoles, parece que tiene un puesto fijo en la media, mientras que en la delantera, todo está en función del estado físico de Ousmane Dembélé.

En la banda derecha, Nélson Semedo tiene más opciones que Sergi Roberto. El lateral portugués ofrece velocidad, justo lo que necesita Valverde para equilibrar la defensa frente a Vinicius, que es la principal amenaza del ataque madridista.

Con Piqué y Alba fijos en la zaga; Busquets y Rakitic en el centro del campo, la importancia en el juego de posición de Arthur le da ventaja. En ataque, Messi buscará el brillo que no tuvo el miércoles y Luis Suárez repetir los goles decisivos tras su doblete. El tercer hombre tendría que ser Dembélé, si es que está recuperado de sus problemas físicos como se demostró en el partido copero. Si no juega, Philippe Coutinho sería su sustituto.

La lista de convocados del Real Madrid y Barcelona para el Clásico de España

La lista de convocados del Real Madrid la integran: Courtois, Keylor Navas, Luca Zidane, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Jesús Vallejo, Marcelo, Reguilón, Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Bale, Vinicius, Mariano y Benzema.

Por su parte, el Barcelona presenta una lista de 19 convocados. Ellos son: Ter Stegen, Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Luis Suárez, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Malcom, Clement Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Sergi Roberto, Carles Aleñà, Arturo Vidal y Samuel Umtiti.

Real Madrid vs. Barcelona: alineaciones posibles

Real Madrid : Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Ceballos, Modric; Bale, Vinicius y Benzema.



FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Barcelona en vivo y en directo?

Argentina: ESPN

Australia: Radio Barca

Chile: ESPN

Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Francia: beIN Sports Connect, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Internacional: beIN Sports 2 Indonesia, SCTV, beIN Sports Connect

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN 2 Sur

Perú: ESPN 2 Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Reino Unido: Premier Sports 1, Eleven Sports 1UK

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect, beIN Sports en Español



¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid por Copa del Rey?

Perú: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

México: 13:45 horas

España: 20:45 horas