Rivales solo en el campo: Zidane defendió a Ernesto Valverde de las críticas tras eliminación de Champions

Zinedine Zidane , entrenador del Real Madrid , defendió al entrenador de su gran rival, el Barcelona , por las críticas que está recibiendo Ernesto Valverde tras la eliminación en semifinales de la Champions League, goleado por el Liverpool, y aseguró que "no se puede dudar de su trabajo".

En un momento en el que la crítica se dirige a la figura de Ernesto Valverde y se cuestiona su continuidad en el Barcelona, pese a la posibilidad de acabar la temporada con un doblete, al técnico le llegan palabras de ayuda desde la casa del eterno rival.



"Injusto o no ellos lo sabrán, pero lo que ha hecho Ernesto Valverde hasta ahora es fenomenal. No soy quien para decir si es justa o injusta la critica, él sabe cómo funciona, pero lo que puedo asegurar es que no se puede dudar de su trabajo", manifestó.



No puso paños calientes Zidane a la temporada del Real Madrid, convencido de que la eliminación del Barcelona y evitar una Champions League de su rival alivie nada de lo vivido este curso.



"Para nada" , respondió cuando fue preguntado si la situación de su equipo mejora tras el descalabro del Barcelona. "La temporada la hicimos como tú sabes y eso no va a cambiar" , indicó el francés.

