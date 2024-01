El frenesí del mercado de fichajes no da tregua, y esta vez la atención se centra en el Real Madrid, donde surgen rumores sobre la posible marcha de uno de sus porteros, Andriy Lunin, hacia el Bayern Munich. La información, revelada por Eduardo Inda de OK Diario, agrega un nuevo capítulo al intrincado rompecabezas de las decisiones que tomará Carlo Ancelotti de cara al próximo verano. El impecable récord de 20 partidos invictos del conjunto blanco ha hecho que otros clubes europeos pongan sus ojos en algunos de los talentos de la plantilla. Con varias lesiones y necesidades claras de fichajes para la próxima temporada, en Valdebebas podrían ver cambios significativos en su alineación, y el arco no es la excepción.

Según OK Diario, el Bayern Munich tiene la mira puesta en Andriy Lunin para reforzar su plantilla en la temporada 2024-2025. El club alemán estaría dispuesto a presentar una oferta al Real Madrid, con la posibilidad de incluir en la negociación el traspaso de Alphonso Davies, un activo valioso para el gigante de la Bundesliga.

Cabe destacar que Andriy Lunin, quien aún tiene un año de contrato con el Santiago Bernabéu, ha ganado admiración tanto en Madrid como en el resto de Europa. Su rendimiento en las últimas semanas ha dejado una impresión imponente, generando interés incluso más allá de las fronteras españolas.

La situación de Lunin se vuelve aún más intrigante ante la incertidumbre sobre la continuidad de Thibaut Courtois, quien, aunque se espera que retorne como titular tras su lesión, podría enfrentar una dura competencia en la portería. La pareja de Lunin ha señalado que el ucraniano buscará la mejor opción para su carrera, y la oferta del Bayern podría ser una opción tentadora.

Mientras tanto, la figura de Kepa Arrizabalaga parece desvanecerse en el panorama madridista, ya que no logra convencer a la directiva ni al cuerpo técnico. Su traspaso en el próximo verano parece más probable que nunca.

En este escenario de especulaciones, la afición del Real Madrid y los seguidores del Bayern Munich aguardan con expectación las decisiones que tomarán los clubes y los jugadores involucrados en este intrigante capítulo del mercado de fichajes.





Andriy Lunin, en la rampa de salida del Real Madrid. (Foto: Instagram)





¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?





Real Madrid se enfrenta a Almería este domingo 21 en el Santiago Bernabéu. Si no quieres perderte ningún detalle del encuentro, presta atención a la programación. El choque iniciará a las 10:15 a.m. (hora peruana, 4:15 p.m. en España). Sin embargo, es importante tener en cuenta que el horario puede variar. En Argentina, Chile y Uruguay, el partido comenzará a las 12:15 del mediodía.





¿Dónde ver el partido de Real Madrid vs. Almería?





Si deseas seguir este emocionante encuentro de LaLiga entre Real Madrid y Almería, podrás verlo a través de las señales de ESPN, Star Plus, Movistar+ y Sky. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata.





