''Benzema es el mejor nueve del mundo'': Real Madrid se rinde en elogios ante su salvador

Razones para creerlo no faltan. El lateral del Real Madrid , Álvaro Odriozola , reconoció que sufrieron para ganar al Huesca y ensalzó la aportación del delantero francés Karim Benzema , al que catalogó "como el mejor nueve del mundo".



Recordemos que Benzema marcó el gol de la victoria en el Santiago Bernabeu ante el colista. "No voy a descubrir ahora a Benzema. Cuando más se le necesita ahí está. Es el mejor nueve del mundo", confesó Odriozola en una entrevista para Movistar +.



El exjugador de la Real Sociedad reconoció, no obstante, que el Real Madrid tiene cosas que mejorar. "Aquí todos los equipos juegan. Al final ellos (el Huesca) se juegan la vida como nosotros en todos los partidos. Hay cosas que hay que mejorar, hemos sufrido pero hemos ganado que es lo importante", analizó Odriozola.



El defensa del Real Madrid destacó la mejoría del equipo tras el intermedio. "Hemos puesto todo en el campo para que las cosas saliesen. En la primera parte nos ha costado, hemos tenido muchas pérdidas pero las hemos corregido al descanso. No hemos tenido brillo que nos gusta tener pero hemos sacado partido", sentenció.



