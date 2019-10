La pesadilla de Brahim Díaz: decidió no ser cedido y no es tomado en cuenta en el Real Madrid

Real Madrid decidió aposta a futuro desde la temporada pasada. La llegada de Vinicius Junior a mediados del 2018 y la contratación de Brahim Díaz en enero de este año, dio luces de el plan que tiene Florentino Pérez para lo que viene para el club blanco. Sin embargo, ambos viven realidades completamente distintas.

El brasileño rápidamente demostró que podía ser una alternativa para el primer equipo. Luego de sumar minutos en el Real Madrid Castilla, fue asendido y ahora es una alternativa en el ataque. Por su parte, el futbolista español vive una verdadera "pesadilla".

Fue el primer lesionado en la pretemporada. Real Madrid realizaba trabajos en Montreal, Brahim tuvo que dejar los entrenamientos tras sufrir molestias en el bícep femoral izquierdo. Esto le costó que no sea tomado en cuenta en los primeros encuentros de LaLiga.

Esto empezó a complicar sus esperanzas de tener minutos, debido a que finalmente James Rodríguez y Gareth Bale, que no tenían el futuro decidido, se quedaron en el club. Sus probabilidades de tener un espacio se convirtieron en casi nulas.

Brahim Díaz. (Getty) Brahim Díaz llegó al Real Madrid en enero del 2019. (Getty)

Cuando parecía recuperarse del todo para llenarle los ojos a Zidane y demostrarle que puede ser capaz de pelear por un espacio en el equipo titular. el malagueño se lesionó nuevamente el recto anterior derecho. Fueron cuatro semanas de baja. Solo llevaba cuatro días en su regreso a los entrenamientos.

Ahora, cuando parece ya estar listo, se encuentra con que no existe espacio para él en el equipo. Existen muchos jugadores por delante de él. Eden Hazard, Gareth Bale, Lucas Vásquez, Vinicius Junior y hasta James tienen priorirdad. Pero esto es algo que se pudo evitar hace unos meses.

El Madrid le recomendó el pasado verano que aceptara una de las muchas ofertas de cesión que llegaron hasta las oficinas del Santiago Bernabéu. No fue una cuestión de confianza, suno un paso más de su progresión para adquirir mayor experiencia. La respuesta fue un 'no'.

Getafe fue el gran interesado para contar con Brahim, pero el jugador no contemplaba salir cedido. Fue una decisión que tomó con su padre, quien también es su representante. Esto fue una grave decisión debido a que hasta el momento no ha sido tomado en cuenta. Ni ha entrado en convocatoria.

¿Un nuevo volante para el Real Madrid?

El gran arranque de temporada de Martin Odegaard con la Real Sociedad ha despertado el interés de grandes equipos en Europa, así como del mismo Real Madrid , dueño de su carta pase hasta el 2023. En una entrevista para Eurosport de Noruega, el futbolista ha desvelado que el club blanco lo ha felicitado por su actual rendimiento.

“Tengo contacto con el Real Madrid. A veces me escriben y me cuentan cómo me ven. Ahora me han felicidad y alabado mi buen comienzo de Liga. Me han dicho que se encuentran contentos conmigo”, confesó el futbolista nórdico de 20 años que llegó a la Sociedad en calidad de cedido, y que genera solo buenos comentarios por parte de los especialistas.



