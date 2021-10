Eduardo Camavinga ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado al Real Madrid en los últimos meses. El joven jugador francés llegó hace un par de meses a Valdebebas y empezó a brillar desde el primer día. Sin embargo no todas son buenas noticias respecto al exjugador del Rennes. Y es que el volante galo sufre un hematoma en el pie izquierdo que no lo deja vivir en paz y que podría relegarlo del partido del cuadro de Valdebebas ante el Shakhtar por la fecha 3 de la Champions League.

De acuerdo al diario AS, Camavinga ha vuelto a Madrid tras quedar desafectado de la selección juvenil francesa. El crack merengue presenta un golpe en el empeine del pie izquierdo que no le permite tocar balón. La lesión viene del partido ante Espanyol, antes del parón por selecciones.

El exvolante del Rennes no ha podido recuperarse de las molestias físicas y tampoco jugará con la sub 21 de Francia, ante Serbia, este martes. Por tal motivo, al reciente fichaje de los ‘Vikingos’ no le ha quedado más opción que volver a la capital de España para intentar la recuperación total.

“No es una lesión importante, pero sí muy molesta y que llega en un tramo de la temporada decisivo. Es una zona del pie que está en permanente contacto con la pelota y más en el caso de Camavinga, que es zurdo. Por tanto, hasta que el dolor no desaparezca por completo es muy incómodo volver a jugar”, publica AS.

La lesión de Camavinga tiene preocupado a Ancelotti con miras al partido frente al Shakhtar ucraniano en calidad de visita. El francés es una importante pieza de recambio, por lo que su ausencia pondría en problemas al italiano.

Cabe recordar que Real Madrid no jugará ante el Athletic en el reinicio de LaLiga ya que no pondrá contar con los futbolistas sudamericanos que fueron citados para las Eliminatorias 2022.





