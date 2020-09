Para retener el cetro de LaLiga y recuperar el trono en la Champions League. El Real Madrid presentó este miércoles de manera oficial la tercera equipación que lucirá en la temporada 2020-21, en la que se combinan tonos negros, grises y rosas. Según la multinacional germana, diseñadora de la elástica, “conecta a las raíces de la ciudad para inspirar al equipo a una mayor gloria”.

“Esta nueva equipación trae consigo al club, el estilo y clase únicos de su ciudad natal, el escenario más importante del fútbol”, indica la firma deportiva, que ha elegido “un sutil patrón barroco negro y gris en la parte delantera” de una camiseta, “inspirada en las icónicas pinturas artísticas de azulejos que adornan la ciudad de Madrid” y también basada “en la estética moderna de alta costura, complementando las credenciales del Real Madrid como el club más exitoso en la historia del fútbol”.

🆕 👕 Haz historia con nosotros. ¡Presentamos la nueva tercera equipación 2020/21!#HalaMadrid — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 9, 2020

La camiseta presenta un diseño donde predomina el negro como color principal, con la publicidad de Fly Emirates, el logotipo de Adidas, el escudo del Madrid y las tres rayas en el costado en color rosa, mientras que un acabado en relieve transparente sobresale en la parte posterior del cuello.

Esta será la equipación que el club luzca por Europa en los encuentros que deba disputar de visitante y no pueda utilizar la camiseta blanca. De hecho, no es un color extraño para los madridistas, pues el equipo ya lo ha lucido en un buen número de temporadas e incluso ganó una Champions al Valencia vestido así. Lo que no termina de convencer a los aficionados es el extraño estampado de la camiseta.

(Foto: Real Madrid CF)

La Segunda del equipo femenil

‘Adidas’ ha apostado por la tecnología innovadora heat.rdy-keep cool, diseñada para regular la temperatura y mantener a los futbolistas frescos durante los partidos.

El equipo femenino utilizará esta equipación como equipación visitante sustituyendo a la rosa como segunda equipación que utilizará el equipo masculino.

🆕 👕 Haz historia con nosotras. ¡Presentamos la nueva tercera equipación 2020/21!#HalaMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) September 9, 2020

