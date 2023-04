A pesar de la victoria sobre el Celta de Vigo (2-0), el Real Madrid no pudo acercarse a la punta de LaLiga Santander debido a que el FC Barcelona también hizo su tarea y derrotó a Atlético de Madrid (1-0). Sin embargo, por más que para algunos los once puntos que separan a los ‘blancos’ de los catalanes sea una cifra difícil de remontar, Carlo Ancelotti tiene las cosas claras y manifestó que no cree que exista esa diferencia entre un equipo y otro.

En la rueda de prensa previo al partido frente al Girona por la trigésima primera jornada del campeonato español, el estratega italiano compareció con los medios de comunicación y habló sobre el presente que vive su equipo. Dentro de eso, se refirió a la distancia que los separa del conjunto dirigido por Xavi Hernández.

“Si hablamos de la calidad de los dos equipos no hay once puntos de diferencia y se ha visto en los partidos que hemos jugado entre nosotros. Somos dos equipos muy igualados y la distancia viene de pequeños detalles. Queremos recortarla”, aseveró ‘Carletto’.

Y aunque quizás sea cierto para muchos hinchas del Real Madrid, la verdad es que es muy complicado que puedan darle vuelta a esta Liga y la terminen remontando. No tanto porque no tengan el nivel para vencer a sus rivales de turno, sino porque han dejado muchos puntos en el camino y los catalanes no han dado muestras de flaqueza en esta recta final.

Real Madrid tiene la posibilidad de ganar el doblete esta temporada. (Foto: AFP)

Pese a ello, Ancelotti sabe que tiene una inmejorable oportunidad para ganar el doblete esta campaña, al estar instalado en las semifinales de la Champions League y la final de la Copa del Rey. “Ganar el doblete en una temporada no es tan sencillo. Hay equipos que pueden ver la Liga un poco más complicada y ponen toda la mente y la cabeza en la competición europea. Esto a veces puede pasar. Es por esto. Creo que ganar Liga y Champions es bastante complicado”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar el Real Madrid?

Luego de su última victoria sobre el Celta de Vigo con goles de Marco Asensio y Eder Militão, el Real Madrid volverá a jugar este martes 25 de abril cuando reciba al Girona por la jornada 31 de LaLiga Santander. Este compromiso está programado para las 12:30 p.m. y se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.