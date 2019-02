¡Basta ya! La reacción de Casemiro cuando le preguntaron si el Madrid extraña a Cristiano Ronaldo

El brasileño Casemiro fue el único jugador del Real Madrid que habló en zona mixta tras la derrota frente al Barcelona (0-3), donde aseguró que "hablar solo de Vinicius es injusto" ya que "todo el equipo hizo un grandísimo partido". Pero también se refirió a su excompañero de equipo Cristiano Ronaldo.

El Madrid generó muchísimas ocasiones claras de gol a partir de la habilidad de Vinicius, pero a diferencia de otras temporadas, no tuvo al 'killer' en el área para transformar dichas oportunidades en gol.



Es por ello que en zona mixta le consultaron sobre la falta de Cristiano Ronaldo y si los 'blancos' lo extrañan de cara al gol. Casemiro no ocultó su molestia por la consulta.



"Nosotros no podemos hablar de un jugador que no está más. Hace una semana nomás estábamos hablando del mejor 9 del mundo, Karim Benzema, se hablaba de Vinicius, de Bale y de Lucas Vásquez. Nosotros no podemos hablar más de Cristiano, sobre todo porque no es un jugador del Real Madrid", dijo el mediocampista.



Ya sobre la derrota, Casemiro quiere pasar página y pesar en el Clásico del próximo sábado, también en el Bernabéu: "Siempre es complicado perder, sobre todo en un Clásico. Nosotros tenemos la experiencia y sabemos que la Copa ya es pasado, ahora hay que pensar en la Liga y la Champions, vamos a dar todo para ganar títulos este año", apuntó.



Por último, destacó el apoyo de la afición del Real Madrid y pidió lo mismo para el encuentro del sábado: "La afición hoy a estado increíble con nosotros, y pido para el sábado que esté igual o mejor; son muy importantes para nosotros", concluyó.

