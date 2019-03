¿Lo volveremos a ver en Madrid? Casillas se rinde ante el regreso de Zidane al banquillo 'merengue'

El portero del Porto, Iker Casillas , aseguró este lunes que le "encanta" la vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid , al tiempo que dio por cerrada su época en el campeonato español, aunque mostró su ilusión por volver algún día a la selección española.



"A mí, la llegada de Zidane me encanta, me alegra muchísimo", expresó Casillas, en margen de un acto, en el que fue presentado como el primer 'Icono' de la Liga, una nueva iniciativa del campeonato español para promocionarse mundialmente.



"Está claro que su llegada, como antes la de Santiago Solari, significa que antes las cosas no han salido todo bien", dijo el exportero blanco, pero insistió en que "la llegada de Zidane es un motivo de ilusión y energía para todos los madridistas por todo lo que se consiguió en los últimos años".



Casillas también tuvo palabras de elogio para Keylor Navas, que recuperó la titularidad el fin de semana pasado, en el primer partido de liga con Zidane en el banquillo. "Me parece un grandísimo portero y me parece que tiene que tener todos los respetos por haber conseguido tres 'Champions' seguidas, que no es fácil", añadió Casillas.



"Courtois viene también con unas ganas y ambición tremendas, así que quien va a ganar va a ser el Madrid por la competencia que se genera" , aseguró Casillas, que dio por cerrada su etapa en el campeonato español, pero no así en la selección.



► Fue un primer intento: Chelsea rechazó 82 millones de euros del Real Madrid por Hazard... ¿cuánto pide?



► Nada fácil para Barcelona: tremendo club top también busca el fichaje de Matthijs de Ligt



► Antoine Griezmann al PSG: Por estos goles club parisino se llevaría a estrella del Atlético Madrid [VIDEO]



► Con Messi y Cristiano fuera del Top 5: los jugadores más caros del mundo en la actualidad [FOTOS]