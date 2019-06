Para su Juventus: Cristiano habló con De Ligt y ahora va por figura del Real Madrid este 2019

Cristiano Ronaldo , ex Real Madrid , fue protagonista el pasado domingo no solo por el título que logró en la UEFA Nations League con la Selección de Portugal, sino por la conversación que tuvo con el holandés Matthijs de Ligt después del partido. Al delantero lo 'cazaron' cuando le preguntó si le gustaría irse a Juventus con él para la próxima temporada (ya se enfrentaron por la Champions).

Ahora, desde Italia apuntan que Cristiano Ronaldo no solo quiere a De Ligt en su plantel de Juventus versión 2019-20, sino a una de las figuras del Real Madrid en los últimos años: el lateral brasilero Marcelo. Así lo apunta este martes el diario Tuttosport en su edición impresa y digital.

El citado medio menciona que Cristiano conversará en los próximos días con Marcelo para convencerlo que deje el Madrid y se marche con él rumbo al equipo bianconero. La continuidad de Alex Sandro en el puesto de lateral izquierdo no está asegurada, por lo que el ex Fluminense bien podría ser titular en el ex cuadro de Massimiliano Allegri.

No es la primera vez que se vocea el nombre del aún defensor merengue hacia la ciudad de Turín. A mitad de la campaña 2018-19 sonó por su suplencia con Santiago Solari, pero finalmente se quedó en el Bernabéu.

De otro lado, en Real Madrid será presentados Luka Jovic y Eden Hazard este miércoles y jueves, respectivamente. Se espera que para el acto al jugador belga llegan cerca de 50 mil persona al recinto programado para las 8:00 pm. hora española (1:00 p.m. de Perú).

