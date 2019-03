"Prometo que voy a intentar convencer a Cristiano Ronaldo de que vuelva a Real Madrid" [VIDEO]

La nueva derrota del Real Madrid en el Clásico de España ante el FC Barcelona de Lionel Messi ha hecho que los hinchas blancos confirmen lo mucho que extrañan a ese jugador que marcaba goles solo con respirar: Cristiano Ronaldo.



Ha sido precisamente el portugués uno de los temas que ha marcado el programa de 'El Chiringuito'. Para los tertulianos, la partida de 'CR7' a inicios de temporada es el origen. En esa linea, Edu Aguirre ha prometido que intentará convencer a Cristiano Ronaldo de volver al Real Madrid.

"¿Sería posible que convencieras a Cristiano Ronaldo para vuelva?", le preguntó Pedrerol a Edu Aguirre, a lo que este respondió: "Prometo que lo voy a intentar, pero es demasiado tarde. No hay solución. Cristiano se ha ido y no va a volver nunca".

Los que se viene para Real Madrid

El Real Madrid, al que el Barcelona ya supera la cuenta histórica de enfrentamientos con 96 victorias en clásicos frente a las 95 de los blancos, ya solo mira a la Champions League como forma de salvar la temporada.



El martes espera el Ajax de Ámsterdam en la vuelta de octavos de final del torneo continental en lo que parece una auténtica bola de partido para el Real Madrid, que afrontará el encuentro con la ventaja del 2-1 a favor cosechado en la ida en Holanda.

