Si Florentino Pérez quiere a Eden Hazard; Roman Abramovich hará lo posible por llevarse a Marco Asensio. La relación entre el Real Madrid y Chelsea es llevadera, aunque si uno quiere a una figura, ¿por qué el otro no podría traerse a su mejor promesa? De acuerdo a medios ingleses, el mandamás ‘Blue’ hará todo lo posible para fichar al volante español, así como la temporada pasada lo hizo con Álvaro Morata, por quien se pagó más de 80 millones de euros. Puede que sea una negociación difícil, pero el ruso quiere traerlo sí o sí a Stamford Bridge.



Reveladas las intenciones de Florentino Pérez de convencer a Hazard de irse a jugar al Santiago Bernabéu, Chelsea no quisiera perder peso en el ataque, por lo que Asensio puede ser un jugador factible para el futuro del club inglés. Tiene 22 años, una proyección enorme como futbolista y si la próxima temporada no tiene los minutos que desea, el propio Asensio podría pedir su traspaso tal como lo hizo el propio Morata y James Rodríguez en el Bayern.



Los madridistas, luego de no poder traer a Neymar en el próximo mercado de verano, harán todo lo posible para fichar al ‘Duque’. Asensio, quien juega también de extremo, miraría de mala forma la llegada de un futbolista con grandísimas cualidades, pero que, al fin y al cabo, le cierra el espacio en el Real Madrid de Zidane o el próximo que vaya a la institución.



Asimismo, por otro lado, Marco Asensio ha repasado en un vídeo publicitario de Nike su etapa en el Real Madrid. Empezando desde sus inicios y su debut: "Llegar al club más grande del mundo donde hay millones de aficionados y mucha presión fue un cambio brutal. Mi debut fue en una final, nervios no tenía. Estaba preparado, marqué gol y gané mi primer título".



Y siguiendo por su futuro: "En todo mi debut siempre he podido marcar gol y vengo al Madrid para quedarme y hacer muchos goles". Además, el jugador se ha definido a sí mismo con dos palabras: "Intento siempre hacer lo que me salga de dentro. Sobre todo tengo imaginación y atrevimiento". Él quiere quedarse, pero a falta de minutos, podría tomar otra decisión.