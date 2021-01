“En el Real Madrid dan por hecho que Sergio Ramos se va, que no seguirá en el equipo”. Esas han sido las palabras de Josep Pedrerol, conductor de ‘El Chiringuito’, que la noche del jueves ha anunciado que el camero y el club de la capital española no han llegado a un acuerdo para la renovación de contrato. Tras varias conversaciones en los últimos meses, Florentino Pérez y compañía entienden que no hay más por hacer que despedir al gran capitán como se merece.

La citada fuente ha recordado que hace unas semanas se produjo la reunión definitiva entre Sergio Ramos y Florentino Pérez. En un hotel en Elche, el defensor central le comunicó al presidente que había decidido rechazar la propuesta del club. Esta consistía en dos años más de contrato y sin aumento de sueldo, que llega a los 12 millones de euros por temporada.

“La propuesta que me hiciste no la voy a aceptar y a partir de ahora voy a escuchar ofertas”, fueron las palabras que Ramos le dijo a Pérez según Josep Pedrerol del citado programa de televisión. Semejante conversación marca el inicio del fin del camero en Valdebebas.

Sergio Ramos entró en la última parte de su vínculo con Real Madrid, lo que le permite escuchar y analizar propuestas de otros equipos, siendo el PSG uno de los más interesados en contar con él, debido a su calidad y a que llegaría como jugador libre.

Según dio a conocer ‘El Transistor’ de Onda Cero, el cuadro de la Ligue 1 está dispuesto a pagar lo que el defensa español requería para quedarse en Madrid y un poquito más. A los 15 millones de euros anuales ofrecidos, le habrían puesto sobre la mesa un contrato de tres temporadas.

Sergio Ramos llegó a Real Madrid en la temporada 2005-06. En su palmarés se cuentan cinco Ligas, cuatro Champions League, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR