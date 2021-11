Dani Carvajal lo ha ganado todo a nivel de clubes con el Real Madrid, club donde milita de manera ininterrumpida desde hace nueve temporadas, y con el que hace unos meses renovó hasta el 2025. Pese a ello, el lateral derecho siente que puede dar más y ha tomado la decisión de cambiar su régimen alimenticio por completo.

En una entrevista brindada al Diario Marca, el futbolista de 29 años contó detalles sobre este cambio que ha realizado fueras de las canchas, en el cual también se ha visto involucrada su cónyuge. “Me está sentando bastante bien y me encuentro cómodo en algo que ya es normalidad para mí. Cuando quieres hacer algo no cuesta tanto. Se trata de cambiar un poco las rutinas, pero si sientes que lo necesitas es realmente sencillo. La que más ha cambiado es mi mujer. Comemos casi siempre juntos y me dijo que me acompañaba para que no lo hiciera yo solo. Y eso ayuda”, indicó.

Por otra parte, el defensor blanco también fue consultado sobre la importancia del tema mental para los deportistas, señalando que es vital para poder mantenerte en las mejores ligas del mundo. “En el club tenemos gente que me ha ayudado en ese campo. El aspecto psicológico era una puerta más a cerrar. Es importante. Es importante saber que si no puedes aportar el 100% hay otro que lo puede hacer. Aunque un futbolista sea muy bueno, si está a un 60 o un 80% no vale en la élite, porque cualquier equipo es capaz de rascarte puntos”, manifestó.

El 3 de septiembre del 2020 fue la última vez que Dani jugó por la selección de España. Esta fecha FIFA volvió a ser llamado por Luis Enrique, convocatoria que recibió con mucha alegría, aunque es consciente todo lo que juegan en los partidos ante Grecia y Suecia.

“Me ha hecho mucha ilusión volver a ver a todo el mundo. Tengo mucha ilusión por volver a defender esta camiseta, ayudar desde dentro a la selección.. El partido es Grecia. Es un rival duro, fuera de casa, con su gente, con opciones de ellos para ser segundos. Sin ganar ese partido no vamos a tener casi opciones de ir directos al Mundial”, aseveró.





