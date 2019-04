Zanjado: la decisión de Zidane con Marcelo que preocupa a todo el Real Madrid

Lo quiere, pese a que el hincha madridista ya le bajó el pulgar. Así es el fútbol. Un día eres idolatrado, otro criticado por los mismos fanáticos que aplaudían tu rendimiento. Marcelo vive sus peores días como jugador del Real Madrid , incluso más malos recién llegada a Brasil procedente del Fluminense y era apenas una promesa del fútbol mundial. Ahora, cuando se pensaba en venta a la Juventus de Cristiano Ronaldo, el mismo Zidane ha ratificado que le “encanta” y espera ver su mejor versión, tal como pasó en su primer mandato.



"Marcelo es Marcelo, a mí me gusta cómo juega. Lo veo bien, entrena bien y lo veo metido". Así lo confirmó Zinedine Zidane en medio de la conferencia de prensa tras la primera derrota del técnico francés en esta temporada en el estadio de Mestalla. Luego de un partido para el olvido para él y sus compañeros, ‘Zizou’ subió el pulgar, como diciendo que para él es imprescindible de cara a la próxima temporada del Real Madrid.



Con pocos partidos jugados con Santiago Solari, Marcelo ha vuelto a la titularidad con Zidane y aún le quedan algunos juegos para demostrar que es aquel futbolista que se postulaba como el mejor o sino el segundo mejor del mundo en su puesto. De hecho, medios españoles ya habían avisado David Alaba se encuentra en la lista de fichajes del Real Madrid.



Real Madrid enfrenta este sábado al Eibar por un nuevo partido de LaLiga, aunque Marcelo no estará por sanción. Zidane tiene la misión de volver a sacar su mejor versión futbolística, por lo que quizás sea lo mejor para él no jugar en el Bernabéu. El aficionado no se siente muy a gusto y pide su salida, mientras que el galo lo quiere sí o sí para el curso del 2019-20.



