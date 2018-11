El seleccionador francés, Didier Deschamps , anunció este jueves la convocatoria para los dos próximos duelos, en la que está el jugador del Real Madrid Raphael Varane , pese a que acaba de salir de una lesión; lo cual, desde luego, no ha caído nada bien en la interna de la 'Casa Blanca'.

Desde España, el medio 'Defensa Central' asegura que el llamado de Varane ha sido algo "no deseado" y que no terminan de "comprender" en el Santiago Bernabéu. Más aún cuando el propio club indicó hace unos días que el central sería baja por una "lesión muscular en el aductor de su pierna derecha".



Sin embargo, Deschamps aseguró que, en la medida en que retoma el entrenamiento colectivo, figura entre los 23 convocados para afrontar el 16 de noviembre a Holanda en la Liga de Naciones y cuatro días más tarde a Uruguay en amistoso.



"Ha tenido una pequeña lesión desde hace una decena de días, ha vuelto a entrenar y al final de la semana lo hará con el resto del equipo, no creo que haya problemas particulares", señaló el técnico.



Agregó que la convocatoria será válida incluso si el Real Madrid decide no alinearle el próximo fin de semana "para no correr riesgos" y "dado que ha jugado muchos partidos en la primera parte de la temporada".