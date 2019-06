Otro golpe para Bale en el Real Madrid: echan a miembro de confianza para él

Debe haber sido un duro golpe para muchos en el vestuario, pero sobre todo a Gareth Bale. El Real Madrid ha decidido prescindir de los servicios de dos fisioterapeutas: Víctor García Fonseca y Javier Benito, relacionados especialmente a Marcelo y Gareth Bale, quien tendría los días contados en la capital de España luego del fichaje y presentación de Eden Hazard en el Santiago Bernabéu , programado para este jueves con ingreso libre para los aficionados.



El ‘Expreso de Cardiff’ tuvo muchos detalles con Javier Benito en forma de presentes, gestos y dedicación de goles para quien trabajó con él para su recuperación. La salida de este miembro tan solo es un gesto más de la dirigencia del club hacia el caso de Bale, quien no tiene minutos y ya no tiene poder dentro de la plantilla, así como la directiva del club. Ya no tiene crédito.



Ahora quien sabe si volverán a verse las caras en los próximos meses, dado que Florentino Pérez tiene todas la intenciones de venderlo a petición de Zidane y toda la afición del club. ‘Zizou’ no lo usó en los últimos partidos de LaLiga y el Manchester United se postula como una opción para él en el mercado de fichajes de verano en Europa.



Los ‘Red Devils’ pretenden una cesión de contrato por una temporada con ampliación a una más, con lo que le pagarían el sueldo a Bale, el jugador más caro de la plantilla merengue en la actualidad. Bale tan solo debe preparar las maletas, esperando su destino. ¿Será una vuelta a Inglaterra? ¿Será en la Superliga China? Lo cierto es que no cuentan con él en España.



