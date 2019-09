"¡Tenés los huevos así de chicos!": la explosiva reacción de Diego Simeone con el cuarto árbitro en el derbi

► Ya es hora de despertar: los decepcionantes números de Eden Hazard que no justifican sus 100 millones



Real Madrid y Atlético de Madrid no se hicieron daño en el derbi madrileño de la Liga Santander (0-0), bueno, por lo menos en el campo de juego, porque Diego Simeone , se salió de sus casillas en más de un momento, mostrándose fastidiado con el arbitraje e incluso jugadores blancos.

El entrenador de los del Wanda Metropolitano explotó luego que acuse que Sergio Ramos insulte a Becerril Gómez , uno de los asistentes del colegiado González González. No hay imágenes de esto, aunque el argentino se quejó efusivamente, no le hicieron caso.

A esto se le sumó una dura falta de Toni Kroos contra Vitolo que el juez decidió no mostrar ningún tipo de amonestación. Simeone no se cansó de reclamar al asistente Gómez y al cuarto González Hernández, con quien no se midió y terminó insultando.

Movistar LaLiga mostró la secuencia de lo sucedido la noche del sábado y este lunes 'El Golazo' de la cadena GOL ha repetido las imágenes de la secuencia de la potesta de Simeone en el que se observa como no paraba de gritarle a Becerril Gómez.

El explosivo insulto de Simeone al cuarto árbitro. (Golazo de GOL)

Tras el insulto de Ramos, defensor del Real Madrid, Simeone empezó a gritar en contra del cuarto árbitro González Hernández: ¡Vos te cagás, vos te cagás, ¡Tenés los huevos así de chicos, así de chicos!".

Al finalizar el primer tiempo, Simeone volvió a despotricar en contra del asistente. "¡Cómo se puede permitir putear así, cómo se puede permitir!".

“No me muevo de lo que dije anteriormente. Los árbitros, los jueces de línea y los cuartos árbitros ponen hasta donde se puede y hasta donde no”.

Ramos podría ser sancionado

Según el diario 'AS' , el Atlético de Madrid tiene la potestad de denunciar a Sergio Ramos por las palabras que pronunció en el Wanda Metropolitano. De esa forma, Competición actuaría de oficio y al exjugador del Sevilla le caería un castigo acorde al reglamento del fútbol español.



"Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal, asistentes, cuarto árbitro...salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”, explica el artículo 94 del Código Disciplinario de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol).

