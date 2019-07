Semana clave en el Real Madrid: dos decisiones urgentes que Florentino Pérez debe de tomar

Ha llegado el momento de tomar decisiones importantes en el Real Madrid. Tras la vergonzosa paliza que recibió el equipo blanco, Florentino Pérez sabe que debe resolver un par de asuntos que llevan nombres y apellidos y que no dejan trabajar tranquilo a Zinedine Zidane. Nos referimos a James Rodríguez y Gareth Bale.



Ambos jugadores tiene encalladas sus salidas del Real Madrid. El primero es tentado por el Napoli y Atlético de Madrid. Sin embargo, ninguno de los clubes parece estar dispuesto a pagar los 42 millones de euros que pide Florentino Pérez. Las negociaciones no están siendo fáciles.



James Rodríguez quiere jugar en el Atlético, quedarse a vivir en Madrid y relanzar su carrera. El problema es que Florentino, más allá del dinero, no está convencido en la idea de reforzar un rival directo en la lucha por el título. ¡Debe decidir ya!

Atlético de Madrid hizo oficial el interés por contar con James Rodríguez. (Getty) Atlético de Madrid hizo oficial el interés por contar con James Rodríguez. (Getty)

Gareth Bale, otro problema

Cuando parecía que las negociaciones entre Real Madrid y Jiangsu Suning habían alcanzado un acuerdo total, en Inglaterra apuntan que en Valdebebas han dado marcha atrás. Gareth Bale no se va a China a pesar de que no cuenta ni contará para Zidane en la temporada 2019-20.



Según los medios ingleses BBC y Sky Sports, Real Madrid y el club chino acordaron el traspaso de Bale por tres temporadas y con 75 millones de euros de por medio. La oficialización de la llegada del galés era inminente, no obstante, Florentino Pérez ha vuelto a cerrar la puerta y 'Zizou' no entiende para qué.



"Es simple: a Zidane no le gusta Gareth. No hay relación entre ellos, nunca la ha habido", dijo el británico en declaraciones a Le Journal du Dimanche.

Plus: Gareth Bale. Zidane no lo tiene mucho en cuenta al momento de armar su equipo. (Getty Images) Bale llegó al Madrid en 2013. (Getty Images)

► Lo llamó "rata de mie***" y ahora se pone a sus pies: el próximo fichaje del Barça se disculpa con Messi



► Gareth Bale se queda en el aire: Real Madrid rompió las negociaciones con el Jiangsu Suning de China



► ¡El futuro es hoy! Vinicius, Lainez, Joao Félix y el top 50 de los finalistas al 'Golden Boy 2019' [FOTOS]



► James en modo 'Colchonero': el último guiño del colombiano que lo pone a tiro del Atlético de Madrid