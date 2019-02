Un falso penal le rompió los ligamentos: nueva acusación de Doukouré contra Casemiro y Real Madrid

El descarado penal cobrado a favor del Real Madrid el último domingo en el Ciutat de Valencia no solo significó para el Levante la derrota por 2-1. También fue la causa de la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda del marfileño Doukouré.

Según explica el Levante , Doukouré se lesionó cuando intentó despejar el balón que disputaba con Casemiro. Al respecto, el volante africano ha revelado que ni el futbolista sudamericano ni ningún otro jugador del Real Madrid lo han llamado para conocer su estado.

"¿Te ha llamado alguien del Madrid? ¿Casemiro?", le preguntaron al futbolista del Levante a lo que respondió: "No. Pero yo no miro eso. Me preocupo más por mi situación y todo va a salir mejor.

La versión del Levante

''Las pruebas médicas a las que se ha sometido en la jornada de hoy Cheick Doukoré confirman que el mediocentro sufre una lesión del Ligamento Cruzado Anterior de su rodilla izquierda. El centrocampista se lesionó en el transcurso del partido que en la jornada de ayer enfrentó al Levante y al Real Madrid en el Estadio Ciutat de València'', se lee en el comunicado 'Blaugrana'.



Asimismo, Levante continuó informando que ''este contratiempo se produjo en la acción que significó el segundo penalti favorable a los intereses del Real Madrid que anotó Bale. Doukouré golpeó al aire al intentar despejar el esférico y aterrizó sobre el suelo con la pierna izquierda completamente desequilibrada''.



