El de una leyenda: el histórico dorsal que hereda Eden Hazard en el Real Madrid

Eden Hazard fue la gran atracción del regreso al trabajo del Real Madrid , cara nueva junto a Ferland Mendy, Kubo, Luka Jovic y Rodrygo, en el inicio de un sueño que arrancó sonriente el día que conoció a sus nuevos compañeros.



"He soñado con este momento desde muy pequeño, desde que comencé a jugar en el jardín de casa con mis hermanos", confesó Hazard en el estadio Santiago Bernabéu el día de su presentación.

El belga pasó los reconocimientos médicos y conoció a sus nuevos compañeros, a quienes irá adaptándose, sobre todo gracias a su compatriota y amigo Thibaut Courtois, que será el encargado de ayudar a la adaptación a Hazard al grupo.



Y si bien aún no es oficial el dorsal que utilizará, en las imágenes de vestuario difundidas por el club, Eden Hazard ocupó la taquilla '23'. Con Mariano Díaz en el primer día de trabajo, el nuevo 'galáctico' fue ubicado junto a Isco Alarcón y Dani Ceballos.



Se trata de un número con mucha mística en el Bernabéu, pues recordemos David Beckham quien lanzó a la fama ese dorsal cuando fichó por el Madrid. Sin embargo, los últimos jugadores en portar ese número no tuvieron mucha suerte y terminaron por salir del club. El último fue Sergio Reguilón, quien salió cedido esta temporada al Sevilla.

David Beckham jugó en el Madrid entre los años 2003 y 2007 (Getty) David Beckham jugó en el Madrid entre los años 2003 y 2007 (Getty)

Así será el calendario de la pretemporada del Madrid:

Internacional Champions Cup:



Real Madrid vs Bayern Munich - 20 de julio

Real Madrid vs Arsenal - 23 de julio

Real Madrid vs Atlético de Madrid - 27 de julio



Audi Cup:

(Semifinal) Real Madrid vs Tottenham - 30 de julio

Y en caso de ganar, se mediría en la final ante el vencedor del duelo entre el Bayern Munich y Fenerbahçe

