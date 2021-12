El tanto de Luka Jovic el fin de semana fue un grito de desahogo no solo para el propio delantero serbio, sino también para todo la plantilla del Real Madrid, que gritó como suyo el tercer tanto del atancate, que desde que llegó al Bernabéu no la ha pasado bien. Y uno de los primeros que fue a su encuentro tras el tanto en Anoeta fue David Alaba, que tiene una manera muy particular de festejar los tantos.

Ya la propia cuenta del Real Madrid destacó el gesto de Alaba con Jovic, a quien fue de inmediato a tomar de las mejillas mientras gritaba a todo pulmón su gol. “Cuando tienes partido a las 9 y dentista a las 10...”, publicó el club merengue en Twitter.

Un mensaje bastante singular en la que parece el austriaco tomando del rostro a Jovic, un sello de liderazgo que el defensor ha hecho suyo ya en este poco tiempo que lleva en el Bernabéu.

(Foto: Twitter Real Madrid)

Pero esta celebración con Jovic no fue la primera y otros compañeros le habían ‘sufrido’ con anterioridad como son Vinicius, Camavinga e incluso Courtois cuando han cuajado portería a cero.

Alaba parece que tiene una fijación con los rostros de sus compañeros, y en las redes sociales, los hinchas del Real Madrid no ha dejado pasar por alto este gesto, resaltando y rememorando todas las veces que el exBayern decidió hacer ‘sufrir’ a los jugadores ‘blancos’.

Las felicitaciones de Ancelotti

El técnico italiano aprovechó para elogiar a un Jovic que firmó gol y asistencia tras entrar por Karim Benzema, se sufrió molestia y se tuvo que ir a los 15 minutos del primer tiempo.

“Jovic es un buen delantero, como lo es Mariano. Es muy fuerte, el primer gol de Vinicius es un clásico de Jovic, y el segundo un gol de delantero de área, él es un delantero de área. Quiero felicitarle porque es complicado para un jugador que nunca ha jugado, aprovecha y disfruta de la oportunidad”, confesó.

