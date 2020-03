Real Madrid quiere tener a los mejores jugadores del mundo y Erling Haaland es uno de ellos. En lo que va de temporada, el atacante noruego tiene 40 goles y pelea palmo a palmo por ser la Bota de Oro 2020, y muchos ya ven que no durará mucho en la tienda del Borussia Dortmund por su gran nivel.

La cláusula de salida de Erling Haaland en el Dortmund para 2021 solo es de 75 millones de euros y Real Madrid ya le puso la mira. Este lunes, el ex delantero del Salzburgo austriaco tuvo una conversación con Four Four Two y allí respondió del supuesto interés de la ‘Casa Blanca’ en contar con sus servicios.

“Siempre es agradable cuando los grandes clubes están interesados. Eso significa que estás haciendo bien las cosas”, fue lo que indicó Haaland al citado medio cuando le preguntaron sobre la chance de ponerse la camiseta del Real Madrid, así como la del Manchester United.

¿Haaland vestirá el blanco del Real Madrid?

También dio cuenta que tiene como modelo a Zlatan Ibrahimovic, actual crack del AC Milan. “Me gusta su mentalidad y que ve las cosas diferente a los demás. Me encanta cómo se va de un club a otro. En los partidos siempre entra y marca goles. Es difícil compararnos”, añadió.

En Real Madrid están en la necesidad de contar con un nuevo delantero desde mediados de 2018 tras la salida de Cristiano Ronaldo. Con Karim Benzema no basta y los hinchas ya se cansaron que Gareth Bale desaparezca cada vez más en los momentos importantes. ¿Se dará su traspaso rumbo al Bernabéu?

