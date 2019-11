Con solo 19 años de edad, Erling Haland se ha vuelto la sensación del fútbol europeo en lo que va de temporada. Sus 27 goles en 19 partidos lo pone como uno de los goleadores de la campaña y ya hay varios clubes interesados en sacarlo del Salzburgo austriaco. Uno de ellos es Real Madrid, según ha reportado la prensa del Viejo Continente desde hace algunas semanas.

Hasta hace poco, en Europa se afirmó que Erling Haland tenía una cláusula de salida rumbo al RB Leipzig de la Bundesliga por cerca de 30 millones de euros. Sin embargo, ha sido el mismo club del jugador el que ha desmentido todo esto. Con ello, Real Madrid ve que hay grandes chances en que el delantero se ponga la camiseta merengue.

“La verdad que nunca vamos a poner ningún derecho preferencial a cualquier equipo sobre uno de nuestros jugadores (Haland). Este caso no se ha dado hasta el momento y no creo que se lleve a cabo en el futuro”, fue lo que apuntó Christoph Freud, director deportivo del Salzburgo, en declaraciones que recoge el diario AS.

Haland, con la mecha prendida en Europa

Pese a todo lo que se dice, el atacante sigue en lo suyo y el último miércoles le anotó un gol al Genk en la victoria de su equipo 4-1 como visitante por la quinta jornada de la Champions League. Ya suma ocho goles en lo que va de la Copa de Europa.

De otro lado y tras igualar 2-2 frente al PSG en el Santiago Bernabéu, Real Madrid prepara el partido de este sábado frente al Alavés por la jornada 15 de LaLiga Santander. Los blancos están obligados a ganar para no perderle pisada al líder Barcelona.

