¿Pogba llega al Real Madrid? La última información sobre el posible traspaso del francés

Florentino Pérez quiere engreír a Zinedine Zidane con sus pedidos para el nuevo Real Madrid. El presidente blanco cumplió con contratar a Eden Hazard, pero aun queda pendiente uno de los máximos anhelos del francés. Hablamos del volante del Manchester United , Paul Pogba.

El volante campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 es más que llamativo para el cuadro blanco. Ya ha cumplido con la primera parte de toda negociación que no es otra que hablar con los 'Red Devils' para darle la salida al jugador.

En Manchester ya informaron que no tienen ninguna intención de dejar ir al futbolista. Le han colocado el cartel de intransferible. Del mismo modo, si se plantean la salida, tendrían que pagar demasiado dinero.

Por su parte, Pogba dio un paso importante a al mandar a su agente Mino Raiola a negociar su salida con los dirigentes norteamericanos de la entidad inglesa y después dijo de manera clara que no pensaba en volver al equipo inglés. Estas ya pusieron en alerta a los de Old Trafford. Paul habla en serio.

El jugador volverá a insistir a Joel Glazer y Edward Woodward, responsables máximos de lo que sucede en la entidad inglesa, en que no hay otra alternativa de negociar su salida y poner precio a su traspaso.

Pogba no quiere iniciar una guerra y por eso no planea pelear por su salida a la fuerza. En la primera semana de julio deberá volver a Manchester para ponerse bajo las órdenes de Solskjaer. Sabe que no es sencillo que vaya al Real Madrid pero seguirá insistiendo hasta el último momento.

De no darse la operación, en el Santiago Bernabéu ya piensan en Christian Eriksen como opción. Van de Beek, centrocampista del Ajax, es otro que gusta.

