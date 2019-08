Solo Neymar puede cambiarlo: tenía todo para ser sacrificado por Real Madrid pero Zidane se lo queda

Real Madrid realizó fichajes esta temporada pensando a futuro. La llegada de estrellas como Take Kubo y Rodrygo Goes ilusionan al mundo madridista, mucho más, luego que sorprendan y se lleven las palmas en la pretemporada. Esto generó un dolor en cabeza en Zidane, que no tenía claro qué hacer con ellos. A estas alturas ya lo tiene decidido.

La joya japonesa de 18 años fue cedido al Mallorca para que sume minutos y regrese la próxima temporada como un jugador cuajado que le pueda servir a 'Zizou', mientras que el brasileño se quedará en el Real Madrid Castilla junto a Raúl Gonzáles Blanco, según informa Diario AS.

El préstamo de Kubo hizo que clubes llamen preguntando por la situación del brasileño; sin embargo, Florentino Pérez respondió con un claro 'no' a todos ellos. La idea es que inicie en el Castilla y que su adaptación se de de a pocos. A pesar de esto pertenecerá al primer equipo.

Irá a la filial siempre que Zidane no lo quiera en la banca. Necesita minutos, eso queda claro, minutos que de a pocos tendrá también con el primer equipo. Más aun con las buenas impresiones que dejó en la pretemporada.

La salida de Kubo le dio un respiro al técnico francés. El plazo de extracomunitarios. Actualmente las tras plazas son tomadas por Eder Militao, Fede Valverde y Vinicius; sin embargo. el uruguayo está cerca de conseguir su pasaporte español y entonces sía que habrá espacio para que Rodrygo pueda empezar a ser tomado en cuenta.

Neymar podría ser un problema para el Real Madrid

Real Madrid no se da por vencido con la posibilidad de contar con Neymar esta temporada. Saben que Barcelona sigue siendo el principal candidato para tenerlo en sus filas, pero se especula que están preparando una oferta que con la que el PSG no pueda decir 'no'.

Si el cuadro blanco termina de lanzarse por Neymar , las plazas de extracomunitarios serían nuevamente un problema. De momento, el club piensa en una posible cesión de Rodrygo si se da la llegada del '10' del cuadro 'bleu'.

Sigue todo sobre LaLiga Santander

► Tabla de posiciones LaLiga Santander - España 2019/2020



► Resultados de la LaLiga Santander - España - 2019/2020



► ¡Con más de un peruano! El top 20 de los jugadores más prometedores de Sudamérica este 2019 [FOTOS]



► ¿Qué te pasó, Barcelona? El polémico 'tuit' con Junior Firpo burlándose del 5-2 ante el Real Betis



► Te pido perdón: las disculpas del Barcelona tras tuit riéndose de la goleada 5-2 ante Real Betis



► ¡Es tu compañero! A De Rossi se le fue la mano con esta entrada [VIDEO]