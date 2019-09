¡Florentino explota contra Zidane! La molestia por no considerar a la 'próxima estrella' del Real Madrid

Real Madrid tuvo un tibio inicio de temporada. El equipo blanco suma una victoria y dos empates en estos primeros partidos de la Liga Santander. Zinedine Zidane no cuenta con figuras como Eden Hazard o James Rodríguez por lesión, por lo que busca otras opciones. Entre estas opciones no bajar la posibilidad de Vinicius Junior , algo que ha molestado a la directiva blanca.

El entrenador francés no apuesta por el joven brasileño, a quien las altas esferas del club consideran como la próxima estrella blanca. "Se está cargando a Vinicius", creen desde la interna blanca. Florentino Pérez no está nada contento con la decisión de 'Zizou' y ya avisó.

A pesar que fue del inicio en el partido ante el Celta de Vigo por la fecha 1 de LaLiga, 'Vinni' no ha vuelto a ser del arranque. Las cabezas delReal Madrid recibieron importantes ofertas por el joven este mercado de fichajes. como la del PSG por ejemplo, pero las rechazaron debido a que lo consideran intransferible.

No le terminan de encontrar explicación al por qué no lo utiliza, sobre todo porque ya demostró la temporada pasada que puede ser el desquilibrante que necesita el equipo para hacer daño cuando el encuentro se pone cuesta arriba.

Zidane tiene como prioridad colocar a los futbolistas de más experiencia. Eden Hazard sigue siendo para él el principal líder de este 'Nuevo Real Madrid'. El belga se encuentra lesionado, por lo que este lugar actualmente lo toma Gareth Bale. Para la directiva, este debía ser Vinicius.

La molestia de Vinicius Junior.

Esta nueva disputa, ha generado que Vinicius pierda confianza en su juego. Ante el Villarreal se le vio confundido y sin el desparpajo que tuvo la temporada pasada. A esto se le suma el pedido a ser amo y señor de la banda izquierda, lugar que le pertenece a Eden Hazard.

Según Mundo Deportivo, el brasileño no entiende por qué Zidane no le felicitó por su partido ante el Celta de Vigo, especialmente, por lo hecho en la parte defensiva, algo que le cuesta en demasía. El club no está nada contento con 'Zizou'.

