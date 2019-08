¡Qué hiciste, Florentino! PSG pregunta por estrella del Real Madrid pero le responden con un claro 'no'

Real Madrid tiene decidido esta temporada regresar a lo más alto del fútbol europeo. Las tres Champions League conseguidas de manera consecutiva de la mano de Zidane, son el anhelo de todos los fanáticos blancos. La directiva lo tiene claro, por lo que realizó fichajes 'de peso' pensando en tener un equipo más que competitivo.

La llegada de estrellas como Eden Hazard y Luka Jovic dejan sin espacio a otros jugadores. Este es el caso de Vinicius Junior , quien a pesar de conversar con 'Zizou' previo al inicio de temporada, parece no tener muchos minutos en el equipo. Su salida no sería una locura y ya tiene un candidato.

Según informa el programa La Sexta de Jugones, Vinicius es uno de los grandes candidatos para reforzar el PSG. El brasileño es del gusto de Leonardo, director deportivo de los parisinos, y ya preguntó por él a Florentino Pérez.

"El PSG está obsecionado con él. Leonardo le quiere en París y ha vuelto a preguntar al Real Madrid. Han vuelto a preguntar por Vinicius" , explicó Josep Pedrerol en el inicio del programa este lunes.



Vinicius podría haber sido la ficha que buscaba Florentino Pérez para poder negociar con el PSG. Los directivos del cuadro parisino no piensan dejar ir tan fácil al '10' y esperan una oferta definitiva del cuadro blanco.

Tras escuchar la propuesta, el presidente del Real Madrid ha respondido con un claro "no". Pérez cree que el brasileño puede ser clave en este nuevo equipo que plantea para la temporada.

Real Madrid no se quiere desprender de sus juveniles

Tras la salida de Take Kubo, muchos preguntaron por las estrellas en ascenso del Real Madrid. El más cercano en salir parecía ser Rodrygo Goes; sin embargo, el presidente volvió a decir "no".

La idea es que inicie en el Castilla y que su adaptación se de de a pocos. A pesar de esto pertenecerá al primer equipo. Irá a la filial siempre que Zidane no lo quiera en la banca. Necesita minutos, eso queda claro, minutos que de a pocos tendrá también con el primer equipo. Más aun con las buenas impresiones que dejó en la pretemporada.



