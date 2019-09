¡Florentino ya lo tiene en la lista! Real Madrid se interesa por el 'Nuevo Drogba' para el 2020

Real Madrid quiere a un nuevo referente de área. Karim Benzema es el favorito de Zinedine Zidane y Florentino Pérez sabe que no lo puede tocar por ningún motivo, pero esto no quita que crea que necesita un reemplazo de categoría. Luka Jovic hasta el momento no responde. El serbio tendrá las próximas semanas para convencer aunque ya ha dejado un mal sabor de boca.

En el Santiago Bernabéu ya analizan nombres y uno de los más llamativos es el de Tammy Abraham del Chelsea. El joven delantero lleva cinco goles en cinco partidos y se ha llevado todas las palmas en las primeras fechas de la Premier League. Es la principal arma de ataque de Lampard tras la partida de Eden Hazard al cuadro blanco.

Con tan solo 21, el '9' 'blue' ya puso lo ojos de el mundo sobre él. Ingresó a las divisiones menores del cuadro y escaló de a pocos hasta lograr su debut en el primer equipo. Su gran rendimiento en Segunda División sirvió para que sea cedido al Swansea, donde por mala fortuna sufrió el descenso.

Abraham lleva cinco goles en cinco partidos con Chelsea esta temporada. (Getty) Abraham lleva cinco goles en cinco partidos con Chelsea esta temporada. (Getty)

La temporada pasada fue cedido a la segunda categoría, Aston Villa lo convenció. Ahí volvió a demostrar que podría ser parte de un plan más importante tras anotar 25 goles y ayudando a que el club ascienda a la Premier League.

La sanción FIFA que prohíbe al Chelsea contratar por los próximos dos mercados, le ha permitido tener una oportunidad y no la ha desaprovechado. Michy Batsuayi y Oliver Giroud no convencieron y él estuvo ahí para responder.

Según explica el diario Don Balón, el Real Madrid sigue sus pasos. En Inglaterra muchos lo llaman el 'Nuevo Drogba', en referencia a Didier, histórico futbolista marfileño. Aunque aun, creemos, es un poco apresurado.

Chelsea lo ha tasado en más de 100 millones de euros. Claramente, no piensan dejar ir a su máxima figura en la actualidad. Tendremos que esperar para ver si Florentino decide dar un paso más.

