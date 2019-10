Nueva cara para el Real Madrid: Eriksen y Van de Beek para el mercado de invierno pero dos dejan el plantel

► La mano del DT: la conversación de Valverde en el entretiempo que cambió el partido de Barcelona ante Inter



Real Madrid parece no despertar por ningún motivo. El último empate ante el Brujas por Champions League solo ha incrementado la crisis en el cuadro blanco. Florentino Pérez busca alguna forma de darle la vuelta y salir lo antes posible; sin embargo, sabe que todo está en las manos de Zinedine Zidane, quien, por el momento, es inamovible.

Los rumores que el francés podría dejar el equipo han quedado descartados. Los directivos esperan que el entrenador tome las riendas del plantel que no está cumpliendo las expectativas y que cambie por completo la mentalidad de los jugadores.

En el Santiago Bernabéu no entienden el momento debido a que le dieron a Zidane casi todo lo que pidió. Salvo la no llegada de Paul Pogba y la imposición de James Rodríguez y Gareth Bale, pudo armar el equipo que quiso. Hasta el momento no existe respuesta.

Hasta el mes de enero no existe la posibilidad de fichar. Esta situación hace que los dirigentes planen seriamente la posibilidad de reforzar el equipo en el mercado de invierno y que algunos tengan que partir.

Segun informa Diario Marca, por lo menos dos jugadores del actual plantel blanco se irán. Las opciones son Mariano Díaz y Brahim, quienes quisieron partir a inicio de temporada pero el club no lo permitió. Estos dejarían espacio a lo que pueda venir en enero 2020, especialmente centrocampistas.

Pogba sigue siendo un objetivo, aunque el Manchester United no lo dejará ir fácilmente, por lo que el panorama apunta a Christian Eriksen del Tottenham y Donny Van de Beek de Ajax. Ambos sonaron para verano, aunque finalmente Florentino decidió que no se toque más al plantel.

Con el danés ya existió contacto. No firmó contrato de renovación con Tottenham sigue esperando esa llamada definitiva para ser nuevo jugador del Real Madrid.

Por su parte, Van de Beek, no escapa de la situación. El holandés conversó con la revista 'Voetbal': "No quiero irme durante las vacaciones de invierno. Jugaré aquí toda la temporada, terminará el año en el Ajax. Eso me da claridad y tranquilidad. Ya veremos después. ¿Si lo saben eso en Madrid? Ciertamente todos lo saben. Quizás algún día en mi carrera suceda que me cambie de club durante las vacaciones de invierno, pero por ahora no me gusta".

Eriksen ya tiene precontrato

De acuerdo al diario ‘Mirror’ de Inglaterra, el Real Madrid quiere que Eriksen firme un precontrato en enero, momento en el que puede negociar con cualquier club para definir su futuro en la próxima temporada. La FIFA ter permite reunirte y acordar con otras instituciones cuando quedan tan solo seis meses en su contrato. Y así para con Eriksen.



Con el precontrato en mano, Florentino Pérez y el Real Madrid tendrán un aval para que Eriksen pueda jugar en el Santiago Bernabéu a partir del 2019-2020. El danés se mudaría – con su familia – de Londres luego de siete temporadas con los ‘Spurs’. Con 27 años, Eriksen ha decidido marcharse de Inglaterra para llegar a España y LaLiga Santander. Así se muestra.



