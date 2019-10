"Una o dos más temporadas más": el consejo desde Dortmund para Sancho ante tentativa del Real Madrid

Real Madrid no está teniendo el mejor de los rendimientos esta temporada. Los dirigidos por Zinedine Zidane no empezaron con el pie derecho y la falta de gol los empezó a atacar. Las maneras para llegar al área se volvieron muy predecibles, según explican algunos medios españoles, por lo que no descartan contratar un habilidoso para el 2020. Jadon Sancho es uno de los favoritos.

El delantero inglés es una de las estrellas del Borussia Dortmund. Anotó 12 goles y 14 asistencias en 34 apariciones en la Bundesliga la temporada pasada. colocándose en la vitrina del fútbol mundial. Llamó la atención a más de un club.

El pasado mercado de verano, exitieron clubes como Manchester United, que intentaron hacerse de los servicios del jugador, pero nada se llegó a concretar. Jorg Heinrich, campeón con el cuadro amarillo de la Champions League, se atrevió a darle un consejo al joven jugador de 19 años.

Jadon Sancho se lució en el triunfo del Dortmund con una espectacular jugada que es viral en YouTube. (Bundesliga)

"Jadon puede convertirse en uno de los mejores jugadores de Europa, o incluso del mundo" , explicó Heinrich a Omnisport.

"No será fácil mantenerlo en Dortmund. Esperamos que juegue una o dos temporadas más, pero todos sabemos que clubes muy grandes con mucho dinero quieren tenerlo en su equipo. Debería saber que Dortmund es un excelente lugar para que los jugadores jóvenes jueguen constantemente y se desarrollen a un nivel muy, muy alto ", agregó.

¿Sancho también interesa a Barcelona?

Ambos clubes tiene buena relación tras los traspasos que realizaron en las últimas temporadas. Marc Bartra partió a Alemania y luego Dembélé firmó por el Barza. Paco Alcacer haría lo mismo meses después. Sancho solo fortalecería los lazos entre clubes.



Barcelona no la tendría tan fácil. Zidane y Real Madrid también están interesados por el futbolista, pero esto no ha sido obstáculo para que el Dortmund ofrezca al jugador. Quieren 120 millones de euros y Rakitic para el próximo mercado.



► ¿Y si LaLiga no parase en Fecha FIFA? Así serían los onces del Real Madrid y Barcelona [FOTOS]



► Florentino, es hora de despertar: los grandes de Europa que competirán con Real Madrid por fichar a Eriksen



► ¡Mané dejó en ridículo a Dani Alves y Marquinhos! Le cometen falta y Diedhiou pone el 1-1 en Brasil vs. Senegal



► Costa Rica vs Haití EN VIVO vía Teletica: chocan en Bahamas por Liga de Naciones de la Concacaf