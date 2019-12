Kylian Mbappé no se siente respaldado en el PSG. Las últimas semanas, la estrella francesa ha sido portada en más de un diario, pero no por lo deportivo, sino por los diversos momentos de tensión que ha protagonizado junto al entrenador Thomas Tuchel. Ser sustituido ante el Nantes y Montpellier no fue de su agrado y lo hizo notar. Los rumores sobre su salida al Real Madrid vuelven a rondar. Parece que no se siente cómodo.

Según informó L’Equipe, el jugador campeón del mundo en Rusia 2018, no entiende por qué no tiene la relevancia que sí tiene Neymar. Ante el Olympique de Marsella fue suplente por llegar tarde a la charla previa. En ese momento creyó que no tenía el mismo trato que el brasileño, a quien le permiten ir a Brasil a recuperarse cada vez que desea.

Mbappé se enfada con Tuchel. (8/12/2019)

Hace unos meses ya se observaban luces de esto: “quería más responsabilidades en París o en otro sitio”, explicó tras recibir el premio a mejor jugador de la UNFP. Al parecer, el Mbappé considera que él debe tener más voz y voto en el vestuario debido a que ha demostrado tener lo necesario dentro del campo, no como ‘Ney’ que se la pasó más tiempo en el hospital que jugando.

Tuchel siempre ha dicho que Neymar es un futbolista clave en su proyecto y en su sistema. Esos mensajes provocan la molestia de Mbappé, que cada vez analiza más su continuidad en el PSG.

La relación entrenador-jugador pasa por un momento complicado, y por ello, cada decisión que tome Tuchel terminará recalando hondo en Kylian. Real Madrid solo espera.

¿Un nuevo guiño de Mbappé al Real Madrid?

En la gala del Balón de Oro, Vinicius y Kylian se tomaron una fotografía y la subieron al Instagram. “Nos mandamos mensajes y hablamos por ahí", confesó el madridista. En el doble enfrentamiento entre Real Madrid y PSG por Champions League terminaron de consolidar la buena relación.

