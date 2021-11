Paris Saint-Germain es uno de los clubes más poderosos del mundo y quiere aprovechar esa condición para llevarse a uno de los mejores volantes del planeta que también se encuentra en la agenda del Real Madrid de cara al mercado de fichajes de verano de 2022. Se trata nada menos que de Paul Pogba, quien acaba contrato con el Manchester United en unos meses y ya está en la mira de los jeques del PSG, según el portal español ‘Don Balón’. Todo un lío para Florentino Pérez y sus aspiraciones de formar la mejor plantilla de Europa.

Como ha pasado con Lionel Messi y Sergio Ramos en el verano pasado, el PSG quiere hacer un fichaje de grandes dimensiones y a costo cero. El elegido es Pogba, un jugador que hace varios años se encuentra en el radar del club de la Ligue 1 y ahora está a tiro de los franceses para la siguiente temporada.

En el Parque de los Príncipes quieren convencer a Paul Pogba con una importante prima por firmar contrato. Si bien el PSG no pagará por la transferencia de club a club, no podrá librarse de gastar algunos millones de euros para fichar al volante de 28 años.

Paul Pogba termina contrato con el Manchester United a mediados de 2022. (Getty)

“Aunque Florentino ha dejado abierta la posibilidad de lanzarse a por Pogba para terminar de convencer a Kylian Mbappé de aterrizar en Madrid el próximo verano, Al-Khelaifi se ha entrometido en pelea por el jugador de forma exprés y a pesar de haber incorporado a Georginio Wijnaldum hace solamente unos meses”, publica la citada fuente.

En diciembre del 2020, Mino Raiola declaró que su cliente no estaba cómodo en Old Trafford y buscaría una salida. Sin embargo, ningún club europeo apostó por el francés y tendrá que esperar hasta el próximo año para definir su futuro. Mientras tanto, el Real Madrid no quiere perderlo de vista.

Cabe recordar que Paul Pogba llegó al Manchester United en el mercado de fichajes de verano del 2016 procedente de Juventus por 105 millones de euros. Entre sus títulos como ‘Red Devil’ se cuentan una Europa League y Copa de la Liga Inglesa. Todo con Jose Mourinho como entrenador.





