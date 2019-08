¡No los quiere ver más! Zidane los deja fuera del viaje del Real Madrid y ya no ve la hora de su salida

Zinedine Zidane le dejó claro a Florentino Pérez una cosa antes que termine la temporada: "no quiero ver más a Gareth Bale ". El galés no se encuentra en los planes del técnico del Real Madrid, con el que la relación no es de las mejores desde hace meses. A este problema se le sumaron dos más este nuevo año futbolístico: James Rodríguez y Mariano Díaz.

Estos tres nombres no continuarán en el equipo. Zidane ya se los comunicó y lo hizo público en más de una conferencia de prensa. Este miércoles, en la lista de los jugadores convocados que viajaron a Austria para disputar el amistoso frente al Red Bull Salzburg, no están.

Son 20 los futbolistas que subieron al avión. Además de los mencionados, tampoco viajaron a Austria los jóvenes Takefusa Kubo y Rodrygo, quienes parecen tener todo para quedarse en el Real Madrid Castilla con Raúl González y no ser inscritos solo en el primer equipo.

Los que regresan a la lista son Thiabaut Courtois y Luka Jovic, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones. Este viaje podrá ser el reto de Casemiro y Militao, quienes se sumaron luego del largo descanso tras haber disputado la Copa América 2019. El único canterano es De La Fuente.

Zidane decidió darle descanso a Luka Modric, Brahim Díaz, Ferland Mendy y Marco Asensio, quienes se encuentran con molestias o lesionados. El Balón de Oro sufrió una sobrecarga en el entrenamiento, mientras que el malagueño no viaja con el equipo tras no trabajar con normalidad en los últimos entrenamientos.

Mendy continúa con su recuperación y Asensio será operado esta semana.

