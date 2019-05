Un nuevo dolor de cabeza para el Real Madrid: Bale no tiene ofertas y su millonario sueldo es un problema

Y ahora, ¿quién podrá salvarlo? Para nadie es un secreto que Gareth Bale está muy lejos de ser el jugador que necesita el Real Madrid para salir de la difícil situación por la que atraviesa el club esta temporada. Su técnico, el francés Zinedine Zidane, no lo quiere y cree que su ciclo ha terminado. Sin embargo, venderlo no será fácil: no hay ofertas y su sueldo ya empieza a hacer un problema para la directiva de la 'Casa Blanca'.

La temporada en la que Bale debía ejercer el liderazgo de Cristiano Ronaldo, se acerca a su fin sin que el galés dé un paso al frente sobre el césped. Tampoco lo hizo nunca en el vestuario, introvertido y con dificultades durante muchos años con el idioma. Su comportamiento es lo que refleja el terreno de juego. Cuando le ponen a jugar, Gareth disputa su partido.



Volviendo al tema salarial, Bale cobra un total de 17 millones de euros netos por temporada. Sí, leíste bien. Una cifra estratosférica que no muchos clubes pueden costear. El Madrid confiaba que el Manchester United fuera a por el galés, pero luego de quedar fuera de la próxima Champions, el traspaso parece imposible.

La llegada de Zinedine Zidane no ha hecho más que confirmar que su relación con Bale está rota desde la final de la Champions League en Kiev. El técnico ya no confía en un jugador con rol de estrella pero un rendimiento irregular condicionado además por las lesiones y sus sóleos de cristal.



Le dio de inicio sus dos primeros partidos a su regreso, ante Celta y Huesca, y desde entonces el galés regresó al rol de suplente que ya sufrió a finales del curso pasado y que provocó que pidiese una salida en voz alta del Real Madrid tras ganar la 'Orejona' frente al Liverpool con una gran actuación personal que le hizo ser nombrado jugador del partido tras salir desde el banquillo.



No obstante, el escenario para Bale ahora es diferente. El '11' sabe que no entra en los planes de Zidane de la próxima temporada y ha comunicado al club que no desea marcharse como parte de una estrategia marcada desde los despachos por sus representantes. Desde las altas esferas del club tienen claro que no van a regalar, por un precio bajo en un traspaso, ni a ceder al galés.



