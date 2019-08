¡Florentino no se da por vencido! Real Madrid va por Van de Beek pero no le cierra las puertas a Pogba

Zidane tuvo un solo objetivo para este mercado de fichajes: Paul Pogba. El entrenador francés le dejó claro a Florentino Pérez que no veía su nuevo Real Madrid sin el volante del Manchester United ; sin embargo, las constantes trabas que coloca el cuadro 'Red' complican el traspaso, por lo que ya se manejan nuevas opciones.

Donny Van de Veek es el gran favorito. El presidente blanco ya le explicó al entrenador que hará todo lo posible para cumplir con su pedido, pero también están emocionado con el mediocampista del Ajax que tuvo un papel fundamental en que el equipo llegue a las semifinales de Champions League.

En Valdebebas es prioridad Paul, por lo que no se descarta que si llega el holandés, también pueda llegar Pogba, pero es necesario que las conversaciones avancen, algo que hasta el momento no sucede por los 200 millones que exigen en Old Trafford.

Los de Solskjaer está cerca de cerrar operaciones importantes. Bruno Fernandes o Sergej Milinkovic-Savic son principales opciones, pero en Madrid entienden que eso no va a llevar a que den el brazo a torcer por Pogba, saben que en Manchester son tercos.

Pero todo acción tiene una consecuencia, por lo que si se llega a concretar los dos fichajes el Real Madrid tendrá que vender una gran cantidad de estrellas para equilibrar un gasto que sería cercano a 500 millones de euros. La otra opción es dejar ir a una mega estrella.

► No contaban con su astucia: Zenit usó a Malcom y se burló de la Roma por su ''fichaje por un día'' [VIDEO]



► ¡Es una locura! Manchester United cierra el fichaje del defensor más caro de la historia por 92 'kilos'



► ¡Es un secreto a voces! Barcelona habría cerrado a un 'enemigo' de Messi como próximo fichaje 'culé'



► ¡Pataleta! Neymar, Icardi, Pogba y el once ideal de los cracks que quieren salir de sus clubes a toda costa [FOTOS]