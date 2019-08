Cristiano Ronaldo le habla al WhatsApp: el crack del Real Madrid al que ha pedido para la 'Juve'

Cristiano Ronaldo quiere que aprovechar los descartes del Real Madrid para reforzar a la Juventus en este mercado de fichajes. De acuerdo al diario español 'Don Balón', el crack portugués se ha puesto en comunicación nada menos que con Isco Alarcón, uno de los mejores amigos que dejó en Valdebebas.



El '7' de la Juventus le habría pedido al volante malagueño que fiche por su equipo al tratarse de uno de los jugadores que contará poco o nada para Zidane en la temporada 2019-20. De momento, el crack luso ya habla maravillas a la dirección deportiva del club de la Serie A.

"Cristiano quiere a Isco en la Juve y ya ha estado hablando muy bien de él a la dirigencia para que su consideración aumente en los próximos días", publica la citada fuente sobre le intención del portugués de sacar a Isco del Real Madrid.

Isco Alarcón ya había anunciado en su red social que se convertiría en padre por segunda vez. (Instagram: @iscoalarcon) Isco Alarcón ya había anunciado en su red social que se convertiría en padre por segunda vez. (Instagram: @iscoalarcon)

Si bien el nombre de Paul Pogba sigue sobre la mesa de la Juventus, en Turín no descartan cerrar la incorporación de Isco en esta mercado de fichajes. El exvolante del Málaga podría costarle a los italianos hasta 65 millones de euros, pero...



Tal como han venido informando distintos medios españoles en las últimas semanas, el Real Madrid solo estaría dispuesto a dejar ir a Isco por 80 millones de euros. El volante no viene de una buena temporada, pero de todas formas, Florentino Pérez quiere sacarle a su ficha hasta el último euro.



Isco ha jugado los primeros partidos del Real Madrid en la pretemporada. No obstante, su nivel no habría convencido a Zidane y seguiría sin ser tomado en cuenta como la temporada pasada.

► ¡Tienes que venir! El vestuario del Barça presiona a Neymar, pero este revela un gran temor



► 200 millones o nada: la nueva exigencia del PSG que deja al Real Madrid más cerca de fichar a Neymar



► En el Barça ya le advierten a Neymar por el Real Madrid: "Dolería que se fuera al eterno rival"



► Cada vez más cerca: Real Madrid ya negocia con PSG por Neymar y sorprende la forma en que llegaría